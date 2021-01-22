ФБР признало, что «русский след» в штурме вашингтонского Капитолия оказался вымыслом

Захват здания Конгресса США Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сразу после штурма Капитолия стало разрабатывать версию, согласно которой ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, похищенный при атаке, злоумышленники собирались передать российским спецслужбам.

Как выяснилось, в ФБР обратился молодой человек, заявивший, что узнал на видеозаписи штурма среди налетчиков свою бывшую девушку Райли Уильямс. Запись зафиксировала, что девушка взяла что-то со стола спикера Нэнси Пэлоси, возможно, тот самый ноутбук.

Бывший бойфренд девушки зачем-то придумал и рассказал правоохранителям, что Уильямс планировала… переправить украденный ноутбук в Россию с тем, чтобы его продали Службе внешней разведки.

Райли Уильямс была задержана и арестована – ей предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и насильственном проникновении на территорию Капитолия.

Вчера ее выпустили под залог, несмотря на ходатайство прокуратуры о содержании под стражей. К краже ноутбука она не причастна, равно как у нее не было никаких намерений что-либо переправлять в Россию. Ее просто оговорил бывший парень, решивший отомстить ей таким образом за расставание.

Уильямс посоветовали сменить номер телефона, чтобы избежать пристального внимания со стороны бывшего возлюбленного.

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