Байден велел убрать из Овального кабинета важную кнопку

Байдену придется еще долго сталкиваться с последствиями «трампизма» в стенах Белого дома Фото: REUTERS

Джо Байден, в первый же день своего президентства отменивший 17 указов своего предшественника, решил не ограничиваться иммиграционной политикой и мерами борьбы с коронавирусом.

Он распорядился убрать из Овального кабинета Белого дома кнопку, которой, по свидетельствам очевидцев, любил пользоваться Трамп – речь идет об устройстве для вызова сотрудника, приносившего предыдущему президенту диетическую колу.

Что стало причиной такого решения – нелюбовь к газировке или желание избавиться от мелочей, связанных с политическим оппонентом – неизвестно. Но эксперты считают, что не только политика США при Байдене претерпит серьезные изменения.

Демократу придется еще долго сталкиваться с последствиями «трампизма» в стенах Белого дома. Ведь после своего переезда в президентскую резиденцию Трамп произвел в ней целый ряд изменений.

Так, среди прочего, владелец сети дорогих отелей имени себя Дональд Трамп, знающий толк в интерьерах, начав работать в Овальном кабинете, первым делом велел поставить в нем новые диваны с парчовой обивкой.

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