Вице-президент США Камала Харрис не может въехать в положенную ей резиденцию

До конца ремонта Камале Харрис придется пока где-то перебиваться Фото: REUTERS

Камала Харрис стает восьмым по счету вице-президентом США, живущим в специально выделенной для вторых лиц государства резиденции.

Трехэтажный особняк общей площадью 850 квадратных метров, расположенный на территории Военно-морской обсерватории, получил статус официальной резиденции вице-президента США в 1974 году.

Военно-морская обсерватория расположена в Вашингтоне, в районе, занятом иностранными дипмиссиями. Посольство Российской Федерации в США расположено в нескольких кварталах от нее.

Само здание имеет гораздо более долгую историю – его построил в 1893 году архитектор Леон Э. Дессез для супер-интенданта Военно-морской обсерватории, но спустя 30 лет дом присвоил один из высокопоставленных чиновников ВМС США. По его словам, он не смог удержаться – уж больно красивым был особняк.

С 1961 по 1974 год его неоднократно реконструировали. Сороковой вице-президент США Джеральд Форд в 1974 году успел стать 38-м президентом страны, но так и не смог пожить в резиденции, а пришедший за ним Нельсон Рокфеллер в жилье не нуждался и использовал особняк в основном для развлечений.

Первым человеком, основательно въехавшим в дом, стал 42-й вице-президент США Уолтер Мондейл после вступления в должность в январе 1977 года. С тех пор вторые лица страны во время своего нахождения у власти проживают именно здесь.

Известно, что на момент строительства особняк обошелся в $20 тысяч, и если перевести эту сумму на сегодняшние деньги, получается более полумиллиарда долларов. А с учетом того, что практически каждый вице-президент вкладывал дополнительные деньги в обустройство, итоговая стоимость станет еще более впечатляющей.

На первом этаже дома находятся две гостиных, две комнаты отдыха, столовая и холл, оборудованные каминами, а также подсобные помещения: кухня-кладовая и садовая комната. На втором этаже расположены: рабочий кабинет, две спальни и уголок отдыха. На третьем – четыре спальни.

На цокольном этаже дома - основная кухня и помещения для персонала. Говорят (но официальных подтверждений этим слухам нет), что есть еще и подземный секретный бункер, обеспеченный всем необходимым для выживания высокопоставленных чиновников и их семей.

Внутренние интерьеры богато декорированы произведениями искусства, купленными вице-президентами, предоставленными музеями для украшения или сделанные руками самих чиновников либо их половин. Например, керамические изделия, которыми увлекалась жена Уолтера Мондейла Джоана.

Даже нынешний президент США Джо Байден оставил тут память о своем вице-президентстве в 2009-2017 годах: на одном из деревьев сада, расположенного за домом, красуется доска с надписью «Джо любит Джилл. День святого Валентина-2010».

Во дворе особняка, в саду есть беседка, увитая виноградной лозой, и бассейн с подогревом.

Все семьи чиновников, живущие в резиденции, не жалели сил и средств на ее украшение и ремонт.

А вот 48-й вице-президент, недавно выехавший из особняка Майк Пенс, оставил о себе не самую добрую память – после его отъезда рабочим пришлось в срочном порядке менять трубы. Потому до конца ремонта Камале Харрис, у которой имеется несколько объектов недвижимости общей стоимость примерно на $8 миллионов, придется пока где-то перебиваться.

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