Американец ограбил супермаркет на $1 миллион, не притрагиваясь к товарам

Столь солидные суммы возврата за покупки в обычном супермаркете две недели не привлекали внимания руководства торговой точки Фото: REUTERS

В американском штате Джорджия работник супермаркета украл из него почти $1 миллион.

При этом 19-летний Тре Браун не вынес из магазина ничего. Он просто оформлял возвраты товаров от несуществующих покупателей на свои кредитные карты.

За две недели он присвоил таким образом $980000, переводя на свои кредитки от $75000-85000 за раз.

Столь солидные суммы возврата за покупки в обычном супермаркете две недели не привлекали внимания руководства торговой точки до тех пор, пока из отпуска не вернулся сотрудник, отвечающий за контроль над мошенническими транзакциями.

Браун успел не только обогатиться столь хитроумным способом, но и потратить почти все деньги на приобретение двух автомобилей, оружия и дорогой одежды.

Его арестовали, но позже освободили из-под ареста, назначив залог в размере $11200.

Теперь молодого человека ждет суд, который, скорее всего, назначит ему тюремное заключение, солидный штраф и обяжет его вернуть похищенное работодателю.