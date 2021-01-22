Шойгу совершил первый в этом году зарубежный визит - в Мьянму

Сергей Шойгу возложил венок к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы Нейпьидо Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу возложил в пятницу венок к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы Нейпьидо, где находится с официальным визитом. Памятник символизирует народную память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость Мьянмы от Великобритании в 1948 году.

- С 2001 года в независимой Мьянме создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключен контракт на поставку шесть Су-30СМЭ, которая уже началась, - сообщает Минобороны России.

Отмечается, что обслуживание и модернизация поставленной из России авиационной и бронетанковой техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном Сервисном техническом центре.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики приняли участие в СКШУ "Кавказ-2020". Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Командование ВС Мьянмы также проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения. Стало известно, что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции.

- Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами России и Мьянмы, - заявил Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу подчеркнул, что в наступившем году свой первый зарубежный визит он совершил именно в Мьянму.

Шойгу поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна за личную помощь в возвращении 19 россиян из республики в условиях пандемии бортом чартерного рейса вооруженных сил Мьянмы.

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