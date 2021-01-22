Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье: прямая онлайн-трансляция церемонии взвешивания бойцов UFC 22 января 2021

Конор Макгрегор готовится к возвращению в UFC. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 22 января 2021 года, в Эмиратах пройдет церемония взвешивания перед турниром UFC 257. Главным событием которого станет поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Оба бойца - звезды в легкой весовой категории, в которой последние годы властвовал Хабиб Нурмагомедов.

Накануне в Абу-Даби прошла пресс-конференция. Во время нее Конор Макгрегор попытался поддеть Хабиба. Ведь Нурмагомедов, по словам Дэйны Уайта, обещал подумать над возвращением в октагон, если увидит что-то захватывающее. Ирландец, перебив Уайта, сказал: "Мы его достанем!". Но все-таки потом чуть успокоился и сказал, что не может держать зла на Хабиба. И вся вражда осталась уже в прошлом - в 2018 году. Когда прошел их легендарный поединок.

Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье состоится в рамках турнира UFC 257 рано утром в воскресенье 24 января. Все подробности грядущего поединка, который станет первым после возвращения Конора "с пенсии" - в нашем спецпроекте.