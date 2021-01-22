Вячеслав Фетисов: Я каждую игру кого-то на бедро ловил. Все остерегались трогать наших ребят

Вячеслав Фетисов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вячеслав Александрович, в пятницу будет показан первый матч?

- Да, первый матч финальной серии Кубка Канады-1987 год. Всего было три матча. (И все, кстати, закончились со счетом 6:5.). В таком формате (серия до двух побед) европейская команда играла впервые. Нет, были предыдущие Кубки Канады. Но для нас это был первый такой опыт.

- Раньше по нашему ТВ не раз показывали суперсерии 1970-х годов. А это Кубок Канады забыли?

- На удивление. Трехматчевый перестрел – один из лучших в истории мирового хоккея. Когда в 2008 году подводились итоги к столетию федерации хоккея, то этот турнир был признан как самый-самый… Та серия, по большому счету, продвинула хоккей до сегодняшнего уровня. Странно, почему у нас об этом вообще никто не упоминает.

- Откуда эта запись?

- Канал занимался. Мы с Евгением Кузнецовым 25 лет занимаемся собиранием нашей хоккейной истории. У нас записей матчей времен развала Советского Союза почти не осталось. Не говоря уже о более далекой истории. Мы с Женей Кузнецовым за свой счет, потратив кучу времени, собрали 99 процентов тех матчей, которые должны войти в золотой фонд нашего хоккея. И послевоенные игры, и интервью людей, большинства из которых уже нет. Собираем историю. Похоже, больше никому это неинтересно.

- Будет еще продолжение?

- Это не только про хоккей. Это целый цикл программ, мы записали уже события олимпийского Сеула-1988 – баскетбол и футбол. Тоже интересный разговор получился. Решили начать с хоккея. Поэтому доделали все остальное. Уникальность нашей истории в том, что мы ее не знаем и не хотим знать. А она очень поучительна, особенно для наших молодых спортсменов. Для примера, оказывается, наша олимпийская сборная по футболу на протяжении всего олимпийского цикла не проиграла ни одного матча. А баскетбольная сборная Советского Союза 1988 года, которая выиграла в Сеуле золото, была составлена из ребят, которые сейчас живут в других странах.

Думаю, мы приурочим следующие показы к разным датам, к юбилеям, дням рождения, тех людей, кто участвовал в тех стартах. Думаю, сам по себе цикл будет очень интересный.

- Хоккей вы комментируете?

- Мы стараемся не комментировать. Потому что я считаю, что комментарии того времени на высочайшем уровне. У нас были выдающиеся комментаторы. Люди, которые не только красиво рассказывали про спорт, но и олицетворяли его. Сложно представить, кто может рассказать о любом действе Круче Николая Николаевича Озерова. И дальше по списку – Женя Майоров, Нина Еремина, которая комментировала баскетбол, все Олимпийские игры. Стараемся оставить максимум комментариев того времени. Если это не утрачено, переписывать смысла нет.

- Но про тот хоккей вы будете рассказывать?

- Мы с ребятами, участниками того Кубка Канады-1987, поговорим в студии. Воспоминания, антураж того времени старались привнести. Сравним форму, и инвентарь. Надеюсь, будет интересно.

- На том Кубке Канады был скандальный третий матч – самый главный. Когда нас откровенно засудили. Это много лет вспоминали. А вы в этом матче были лучшим игроком признаны.

- Это финальный матч серии. Мы вели по ходу встречи три шайбы – 3:0, после чего нас стали удалять… Судить – нашим телезрителям, насколько это было объективно. Но в любом случае это был замечательный матч и даже судейские предвзятости само действо не смогли испортить. Я помню, как, придя на смену, сидя на лавке, у меня голова налево-направо ходила настолько было интересно и захватывающе – собрать такое количество пацанов, в дальнейшем ставших легендами. Это особое зрелище. Кстати, наша команда была очень молодая. Средний возраст был меньше 25 лет.

- Вы играли против лучшей команды всех времен?

- Может быть. А еще мы играли в финале Кубка Канады-1981 году, там тоже была непростая сборная, где и молодой Гретцки был, и Лафлер, Робинсон… Мне кажется, это у них была самая сильная команда за всю историю. Не могу назвать ни одного, кто каким-то образом не отличился за всю карьеру в плане привлечения внимания. Очень мотивированная, сплоченная команда

- Сложно было против них играть?

- Сложно. Особенно когда они играли в большинстве, это вещь очень непростая. Накрыть ребят было очень непросто. Тем не менее, мы старались. И старались в плане того, чтобы инициировать атаки самим, а не ждать, пока нас будут терзать. Конечно, когда мы в третьем матче повели в счете и потом пять или шесть раз подряд играли в меньшинстве, это отнимает много сил. С другой стороны, психологический аспект в этот момент переходит к тем, у кого инициатива. Сам иногда пересматриваю эти игры. Кроме положительных эмоций, в плане всего, что происходило, других ощущений нет, даже при том судействе.

- Сейчас много показывают хоккея. И молодежный чемпионат мира, и КХЛ, и НХЛ. Кстати, в НХЛ дебютировал защитник Александр Романов, внук вашего бывшего партнера по сборной Зинэтулы Билялетдинова. Его уже называют «новым Фетисовым». Он свое первое очко в НХЛ заработал длинной передачей из своей зоны – в стиле Фетисова. Вы чувствуете, что связь поколений существует?

- Фетисов не только пас мог отдавать. Мы умели играть, творить, играть друг за друга. Часто спрашивают: вот драки какие-то выкладывают в НХЛ. Всякие сравнения. Могу ответить. В международном хоккее того времени за первую драку можно было получить полгода дисквалификации. А за вторую драку можно было пожизненно лишиться права играть в хоккей. Тогда подразумевалось, что хоккей – это игра, которая требовала мастерства, внимания, интеллекта и так далее.

Хотя могу сказать, что я понял, чтобы наказать обидчиков того же Крутова, Макарова или Ларионова, нужно было владеть приемами силовой борьбы. Могу сказать, что я каждую игру кого-то на бедро ловил. Если я этого не делал, для меня это была не очень хорошая игра. Все остерегались трогать наших ребят. Потому что знали, что возмездие придет рано или поздно. Это такая вещь, когда ты постоянно думаешь, что тебя могут поймать на бедро, ты можешь себе шею сломать, наверное, не очень приятное ощущение. Тем более, понимали, что это точно случится…

- Наша молодежка плохо билась на чемпионате мира?

- Тот же Игорь Ларионов (теперь тренер молодежной сборной России) перед чемпионатом мира сказал, что он будет играть в советский хоккей. И получил за это по полной программе. Это я про связь поколений. А на самом деле в советский хоккей играли советские люди. И я точно знаю, что сегодня хоккей олицетворяет состояние общества в целом. Для нас то, что было на груди у нас, название моей страны, было важнее того, что у нас было на спине. Поэтому, наверное, и люди нас до сих пор помнят, уважают и благодарны за то, что мы таким образом относились к хоккею.

Сегодня по-разному все происходит. Никого не хочу обидеть. Другие времена, другие ценности. Я бы очень хотел, чтобы связь была непрерывной. Я бы очень хотел, чтобы мы знали, что пацаны едут играть за национальную команду не за деньги, а за гордость. Я точно знаю, что ни канадцы, ни американцы, ни чехи, ни шведы не едут за деньги играть. Как только мы этого добьемся, я думаю, что у нас будет другое отношение к команде.

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