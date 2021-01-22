В Российскую армию впервые поступил «Пенициллин». Что известно про эту уникальную боевую технику

Комплекс способен искать огневые позиции орудий, миномёты, РСЗО и стартовые позиции зенитных и тактических ракет. Фото: "Ростех"

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки с медицинским названием «Пенициллин» поступила в Вооруженные силы России. И как же это "лекарство" будет "лечить" врага?

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

Конструкторы говорят, что комплекс эффективно работает «в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия» (в Арктике тоже пригодится!). Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд. За это время стрелявший противник вряд ли сможет унести ноги с позиции.

В мире нет, пожалуй, второй такой армии, в которой с таким же добрым юмором создатели грозного оружия и боевой техники называли свои детища. Ну кто бы мог подумать, что самому мощному на планете нашей 240-мм самоходному миномету будет дано нежное и романтическое имя "Тюльпан"? А тяжелую огнеметную систему ТОС-1 нарекут "Буратино"? А 30-килотонную тактическую атомную бомбу ласково назовут "Марией"...

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

КАКИЕ НАЗВАНИЯ ОРУЖИЯ И БОЕВОЙ ТЕХНИКИ ЕСТЬ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ,

Тишина — 7,62/30-мм стрелково-гранатометный комплекс

Поле — авиационный комплекс РЭБ (Ми-8ПП)

Береза — танк Т-80УД

Тополь — мобильный грунтовый ракетный комплекс 15П158 [SS-25 Sickle] [SS-27]

Вариант — 40-мм гранатомет-лопата

Обувка — 40-мм подствольный гранатомет ГП-30 (6Г21)

Козлик — опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134

Муха — 64-мм реактивная противотанковая граната РПГ-18 (6Г12) (при разработке ТКБ-076)

Тюльпан — 240-мм самоходный миномет 2С4

Стакан - вертолёт Ми-24

Вихрь — авиационный ПТРК 9К121 [AT-16 Scallion] [AT-9 Whirlwind]

Вал — 9-мм автомат специальный АС (6П30)

Капустник — АСУ самоходной артиллерии 1В127

Бал — береговой ракетный комплекс 3К60 [SSC-6 Swithblade]

Фантасмагория — авиационная станция целеуказания

Фагот — переносной ПТРК 9К111 [AT-4 Spigot]

Гобой — носимо-возимый ПТРК 9К111-1 («Конкурс»)

Курьер — подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П159 с малогабаритной МБР РСС-40 [SS-X-28]

Барьер — ПКП РВСН на базе МАЗ-543 («Гранит»)

Метис — переносной ПТРК 9К115 [AT-7 Saxhorn]

Мулат — тепловизионный прицел 1ПН86

Зоопарк — радиолокационный комплекс арт. разведки и управления огнем 1Л219

Буратино — тяжелая огнеметная система ТОС-1

Шмель — 93-мм ручной огнемет РПО-А

Свирель - устройство защиты от прослушивания каналов сотовой связи

Пион — 203-мм самоходная пушка 2С7

Гвоздика — 122-мм самоходная гаубица 2С1

Кактус — активная проводная охранная система

Василёк — 82-мм автоматический миномёт 2Б9

Акация — 152-мм самоходная гаубица 2С3

Дятел - Гранатомет-пистолет

Пламя — 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 (6Г10) (216П)

Костер — 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 (6Г15)

Клюква - Гранатомет "РПГ-28"

Хризантема — самоходный ПТРК 9К123 [АТ-15 Springer]

Незабудка — система многоканальной записи телефонных разговоров

Витрина — 50-мм надульный гранатометный комплекс (на АКС-74У)

Бородач — ручной огнемет МРО-А

Вампир — 105,2-мм ручной противотанковый гранатомет РПГ-29 (6Г20) (при разработке ТКБ-0175)

Грач — 9-мм пистолет ПЯ Ярыгина (6П35)

Подкидыш — 40-мм выстрел ВОГ-25П (7П24) к ГП-25(30)

Мария — 30 кт тактическая атомная бомба (РДС-3)

Иван — 50 Мт водородная бомба (изделие 202) АН602

Заколка — 125-мм БПС 3БМ22(23) («Надежда»)

Гоблин — 9-мм пистолет-пулемет

Гардиан — БТР

Бурундук — катер-водитель мишеней пр.1392

Кипарис — 9-мм пистолет-пулемет ОЦ-02

Канарейка — бесшумный автоматно-гранатометный комплекс 6С1

Нарцисс — авиационная система единой индикации

Целина — подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П962 с МБР РТ-23

Гиацинт — 152-мм самоходная пушка

Мумия — 125-мм подкалиберный снаряд 3П31

Гном — 40-мм ручной шестизарядный револьверный гранатомет РГ-6 (6Г30)

Винт — опытная НАР ТРС-82М

Черноморец — авиационная ракета-торпеда (опытная)

Волна — ЗУР к ЗРК «Шторм»

Енот — 533-мм торпеда СЭТ-65

Кальмар — ракетная АПЛ пр. 667БДР [Delta-III]

Камбала — реактивн-всплывающая противокорабельная мина КРМ

Аметист — ПКР П-70 (4К66) [SS-N-7 Starbright]

Клещ — противотанковая мина