АЗС "Роснефти" приступили к продаже высокооктанового бензина АИ-100 производства Ярославского НПЗ

Фото: пресс-служба Роснефти

Автозаправки «Роснефти» приступили к продаже высокооктанового бензина АИ-100, произведенного на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Речь идет о топливе марки АИ-100-К5. Запуск нового продукта стал возможен благодаря развитию программы модернизации предприятия. Бензин АИ-100 прошел все квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти (ВНИИ НП).

Напомним, что АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его применение способствует увеличению мощности двигателя, повышению динамики разгона, а также снижению уровня вибрации и шума мотора. Высокие экологические характеристики топлива были получены благодаря использованию компонентов с низким содержанием серы, бензола и олефинов.

С января 2021 года «Роснефть» наладила прямые поставки нового вида бензина с Ярославского НПЗ на одноименные АЗС в Ярославской и Костромской областях. Ярославский НПЗ – третий из нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», на котором организован выпуск АИ-100-К5. Ранее производство высокооктанового бензина началось на Рязанском НПЗ и Уфимской группе НПЗ. Таким образом топливо этой марки, а также фирменный Pulsar-100, продаются на автозаправках компании в 19 регионах России.

Обратим внимание, что высокооктановый бензин Pulsar-100 производства нефтяной компании «Роснефть является официальным топливом Российской серии кольцевых гонок, в которых принимает участие гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. Автомобили всех классов серии используют исключительно бензин НК «Роснефть» с октановым числом 100.