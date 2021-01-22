Есть детей ради политики – древний обычай человечества

Этот кадр сделан в 2014 году. Школьницы разливают коктейль Молотова у Дома профсоюзов в Одессе. Фото: Кадр видео

Взрослые ведут детей на убой за свои политические интересы. Это если без ханжества оценивать то, что планируется в субботу на улицах Москвы и других городов. Ничего нового. Ничего удивительного. Это древняя человеческая традиция – поедать детей и уровень социального и экономического развития на эту привычку никак не влияет. Самое дикое, что в этом виде каннибализма нет важной составляющей - голода, который хоть как-то может оправдать людоеда.

Несколько лет назад археолог Джеймс Коул, изучавший палеодиету человека, с ужасом понял, что детей наши предки ели именно по социально-политическим мотивам. И других причин не было. Тело десятилетнего гоминида содержало всего 13 тысяч калорий, проще, выгоднее и калорийнее было поймать и съесть любого парнокопытного. А вот социально-политических причин для поедания детей – сотни. Можно наказать строптивого члена стаи, съев его потомство. Можно съесть потенциальных претендентов на пост вождя, пока они еще маленькие. Наконец, можно шантажировать вождя поеданием его потомства…

Фото из окрестностей Одесского Дома Профсоюзов, где 2 мая 2014 года были заживо сожжены и забиты 48 человек. На фото юные одесситы разливают по бутылкам бензин, которым скоро будут жечь людей. Фото: СОЦСЕТИ

Эта древнейшая традиция не исчезла, осталась в средиземноморских мифах, попала в библейские сюжеты.

Потом вспоминается чудовищный по своей мерзости средневековый «Крестовый поход детей»,

кадеты и юнкеры в снегах под Киевом и в «Ледяном походе»,

африканская «Господня армия»,

культурная революция в Китае, которую реализовали подростки,

резня городских интеллигентов в Камбодже,

десятилетние ИГИЛовцы* расстреливающие пленных…

Пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Фото: Twitter.com

И совсем уж новейшая история – девочки-школьницы разносят по Майдану чаек в пятилитровых баклажках. И вряд ли они знали тогда, что в чай был добавлен психостимулятор каптагон, поэтому бой на улице Грушевского идет уже вторую неделю не затихая. Спать некогда, нутро раздирает окситоцин, «гормон счастья»…

И кульминация – 2 мая в Одессе, дворы за Куликовом полем, где другие, не киевские девочки разливают горючую смесь по бутылкам – готовят массовое жертвоприношение для тех, кто вскоре покинет окончательно обнищавшую Украину, чтобы поселиться в более приятных и богатых странах. Основные «герои Майдана», улучшив свое благосостояние, моментально позабыли и про гидность и про незалежность. Сомневаюсь, что Яценюк сейчас носит в Майами вышиванку и говорит на мове. А девочки с фото из Одессы выросли, одна даже пыталась учиться в России, пока ее не узнали на фото.

Девушка изготавливает коктейли Молотова, Киев, 2014 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мотаем назад. Взрослые наставники юных бойцов ИГИЛа* давно уже в Европе, получают пособия или занимаются бизнесом, если смогли оседлать финансовые потоки, которыми накачивали новый Халифат.

В Камбодже стараются не вспоминать лишний раз о «красных кхмерах».

Пятьдесят тысяч детей из «Господней армии» так и лежат в перегное Уганды и Судана, а ее командиры, хорошо заработавшие на концессиях и добыче золота, давно покинули страну.

Киев, 2014 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юные хунвейбины, не щадившие никого ради идеалов революции, прошли перевоспитание в специальных лагерях и давным-давно поняли, как их цинично использовали во внутрипартийной борьбе. Что сейчас думают эти пожилые революционеры, глядя на капиталистического монстра, в который превратился Китай?

Кости юнкеров и кадетов остались в славянских степях или на французских кладбищах.

А деньги за поголовно проданных в рабство детей из «Крестового похода» стали основой многих старейших европейских состояний...

Цинично. А бывает по-другому? Нет.

Ничего не меняется в этом мире – ни схемы, ни замыслы. Единственный островок стабильности - это применение светлых идеалов и лозунгов для получения абсолютно скотского результата.

Киев, 2014 год. Пожарные тушат загоревшуюся от коктейля Молова амуницию на спецназовце. Фото: Кадр видео

Но есть одна важная деталь. По мнению археолога Джеймса Коула, далеко не все группы наших первобытных предков ели детей и вообще занимались каннибализмом. Это вселяет хоть какую-то надежду.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация

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