Врач объяснила, почему коронавирус у Алисы Фрейндлих проходит так тяжело

Алиса Фрейндлих сейчас так тяжело переносит коронавирусную инфекцию, Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Одной из причин, почему любимая многими актриса Алиса Фрейндлих сейчас так тяжело переносит коронавирусную инфекцию, врачи называют недостаток мышечной массы. Это заболевание – саркопения, которое становится бичом нашего времени. О том, почему мышечная слабость приводит к тяжелому течению ковида и что с этим делать, «Комсомолка» поговорила с врачом – эндокринологом, кандидатом медицинских наук, автором канала DoctorPavlova Зухрой Павловой.

- Состояние пресаркопении или сама саркопения говорят о том, что в организме нарушен гормональный баланс, иначе мышечная масса не была бы в дефиците (при условии, что человек употребляет достаточное количество белка, он усваивается и человек физически активен). Нарушены функции обмена веществ, потому что для саркопении характерны недостаток мышечной и избыток (абсолютный или относительный) жировой ткани. Такое положение вещей всегда оказывает негативное влияние на иммунную систему, потому что даже небольшой избыток жировой ткани — это риск развития субклинического воспаления, оказывающего пагубное и подавляющее влияние на иммунную систему. Это и низкая физическая активность, потому что у человека, у которого мало мышц, нет возможности быть физически активным. Здесь мы можем говорить и об общем ускоренном старении организма, а это означает слабость сердечно-сосудистой системы. Саркопения – это всегда системная проблема. У людей, страдающих этим недугом, не бывает хорошего крепкого иммунитета, а значит сопротивляемость любым вирусным инфекциям низкая. Как человек должен бороться с такой зловещей инфекцией, как коронавирусная, когда у него мало ресурсов организма? Когда попросту говоря, нет физических сил? – говорит Зухра Павлова.

Саркопения — когда-то удел пожилых и очень пожилых пациентов, в последние годы все молодеет. Офисные служащие, испытывающие нехватку физического движения и предпочитающие калорийную углеводистую пищу могут столкнуться с ней в возрасте, далеком от пенсионного. Поэтому заботиться о поддержании мышечной массы нужно, когда до пенсии еще далеко.

Для профилактики нехватки мышечной массы нужны:

- правильное питание с достаточным количеством белка;

- ежедневные физические нагрузки. Баланс подбирается индивидуально, но для людей старшего возраста за основу можно взять ходьбу. Не обязательно это должны быть рекорды в спортзале. Домашних упражнений, но регулярных и достаточно интенсивных, вполне может быть достаточно. Обсудите нагрузку с врачом и тренером.;

- соблюдение суточных ритмов и здоровый сон.

ВАЖНО: можно ли гормонами вылечить ковид и улучшить иммунитет?

- Как врач-эндокринолог я считаю важным сказать о том, что гормонозаместительная терапия, особенно у людей в зрелом возрасте, очень помогает сохранять высокое качество жизни за счет того, что сохраняется физическое здоровье, - считает Зухра Павлова. – При правильном подходе гормонозаместительная терапия – это безопасно и эффективно, это лечение помогает справляться, в том числе, и с такими инфекциями, как коронавирусная. Но надо отдельно отметить, что сообщения, которые можно иногда услышать, о том, что гормонозаместительной терапией можно вылечить COVID-19, не соответствуют действительности. Это спекуляции в чистом виде. Нельзя вылечить ковид гормонами, но при помощи гормонозаместительной терапии можно сохранить высокое качество здоровья человека и тем самым помочь поддерживать на уровне физическую активность, сохранять мышечную массу и все это в комплексе дает возможность иммунитету работать в полную силу.

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