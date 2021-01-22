С весны диагностическая карта на автомобиль станет электронной

С 1 марта 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Они вводят новые правила и процедуры, основная задача которых — бороться с нелегальным выпуском диагностических карт.

Для проведения техосмотра автовладельцу необходимо обратиться к любому оператору в любой пункт техосмотра вне зависимости от места государственной регистрации автомобиля. Сведения о пунктах, на которых возможно пройти технический осмотр транспортных средств, размещены в открытом доступе на сайте Российского союза автостраховщиков.

С 1 марта диагностические карты будут оформляться в электронном виде. Причем, если операторы техосмотра оформили до 1 марта будет актуальной до наступления срока следующего техобслуживания. Информацию о наличии действующей диагностической карты и сроках ее действия после 1 марта 2021 года можно будет получить на официальном сайте Госавтоинспекции.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации проведение технического осмотра без предоставления транспортного средства и проведения проверки его состояния (в том числе его частей, дополнительного оборудования) на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств не допускается, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. - По результатам технического осмотра в случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств оператором оформляется диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении».

Обратим внимание, что если диагностическая карта оформлена на автомобиль, который не проходил технический осмотр или при проведении техосмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности, такая диагностическая карта может быть аннулирована с последующим информированием страховой компании, заключившей договор ОСАГО на основании такой диагностической карты.