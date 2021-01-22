"Он заставил меня подписать документы". В Смоленске СК проверяет участкового из-за обвинений в доведении до самоубийства

Погибший обвинил участкового в психологическом давлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад брат 51-летней жительницы Смоленска Светланы (имя изменено) перестал отвечать на её звонки. Женщина сильно беспокоилась за Алексея. Последние месяцы брата просто преследует одни несчастья: сначала умерла его мама, потом он ввязался в драку, и на него возбудили уголовное дело. Светлана решила лично проведать родственника, а заодно узнать, на каком этапе сейчас уголовное дело против него. Приехав на адрес, женщина долго названивала в дверь, но никто так ее и не открыл. Тогда она воспользовалась собственным ключом и в одной из комнат обнаружила тело брата, а рядом предсмертную записку, в которой он рассказал, кто довел его до суицида. Светлана позвонила в полицию.

Прибывшие на место оперативники осмотрели квартиру и тело и выяснили, что мужчина пытался уйти из жизни сразу несколькими способами.

— При осмотре квартиры, было обнаружено самодельное оружие, а также рукописная предсмертная записка, в которой покойный указал о неправомерных действиях участкового уполномоченного полиции в его адрес, — сообщил источник kp.ru

В записке сообщалось, что Алексей решил уйти из жизни из-за заведённых на него уголовных дел. Последнее было открыто за неделю до указанных событий. Мужчину обвиняли в угрозе убийством и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Поводом для этого стала драка с 35-летним местным жителем. Уголовным делам предшествовала доследственная проверка, которую проводил 41-летний участковый майор полиции Андрей П. Именно его погибший обвинил в психологическом давлении и в дружбе с пострадавшим.

— Также в записке указано, что 01.01.2021 участковый уполномоченный полиции прибыл к нему домой, воспользовавшись тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, просил подписать какие-то документы. В предсмертной записке погибший указал, что возможно участковый уполномоченный полиции имеет личный интерес в возбуждении уголовного дела в связи со знакомством с потерпевшим, — сообщил источник kp.ru.

Разобраться во всём предстоит службе безопасности ведомства по Смоленской области, кроме того дело на контроль также взял Следственный комитет региона. Самого участкового уже допросили, так же о нём известно, что два года назад он был награждён Медалью МВД России «За боевое содружество», и находится на службе в органах порядка 24 лет.