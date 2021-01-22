"На Тарасове страдала, но ресурс иссяк": зачем Ольга Бузова убивается и плачет по Даве

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Разрыв Ольги Бузовой и Давида Манукяна по странному стечению обстоятельств произошел по тому же сценарию, что и расставание поющей ведущей с Дмитрием Тарасовым. На это указал близкий друг звезды "Дома-2". При этом Рустам Солнцев как на духу сообщил, что на самом деле никаких отношений между артисткой и блогером не было. Но сейчас Ольга допускает роковую ошибку.

Ольга Бузова и Давид Манукян больше не пара. Во всяком случает так заявила поющая ведущая. В слезах и браслетах от Cartier она объявила о расставании с любовью всей своей жизни. Всхлипывая и тяжело подбирая слова, знаменитость призвала своих людей блокировать подлеца в соцсетях за то, что он ее бил и изменял.

Близкий друг Ольги по "Дому-2" Рустам Солнцев призвал всех не рубить сгоряча и объяснил, что на самом деле происходит с артисткой. "Нам на протяжении несколько месяцев втюхивали любовь, но доказательств лично я так и не получил. Сейчас они расстались, а Давид, оказывается, страшные вещи делал... А Оля была свидетелем этих страшных дел?", - задается вопросом Солнцев.

В качестве примера он привел Ким Кардашьян. Когда начинался ее роман с Канье Уэстом, многие тоже не верили в эти отношения. Но потом достоянием общественности стало пикантное видео пары? которое расставила все точки над i. "Вот когда Кардашьян любила, то весь мир увидел небольшой, но емкий фильм. Вот там была любовь и тоже ведь звезда реалити", - рассуждает Рустам.

Он отметил и еще одну интересную деталь. Все расставания артистки произошли после ее дня рождения. "Русский народ любит сирых и убогих, именно на этом уже много лет «выезжает» Ольга Бузова. Так что слезы и тотальное невезение с мужчинами - это ключик к сердцам поклонников. Она на Тарасове страдала все эти годы. Там ресурс иссяк, теперь будет на этом бедном армянском блогере", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Он еще раз подчеркнул, что не верит в расставание пары, потому что их отношения - фикция. "Конечно, никаких живых денег Даве не платили, но он получил свою часть на рекламе. Из него сделали известного человека, хотя любить его пока особо не за что, но наши люди широкой души, они могут и за просто так", - рассуждает шоумен.

Звезда "Дома-2" предложил блогеру с ним связаться: "Пусть он позвонит мне, я ему расскажу страшные тайны Олечки, которые можно использовать против нее. К чести Давы - я никогда не видел его в состоянии «невменоза». Но вся эта история, конечно, подпортит ему репутацию".".

А Ольге дал совет - прежде чем сгоряча бросаться что-то вещать, стоит хорошенько подумать, дабы не допускать роковую ошибку. "Детка, ты отойди сначала, отдохни. Проспись, может, даже полежи под капельницей, а потом принимай решения. Мужчины точно будут обходить ее стороной, чтобы не стать очередным козлом отпущения", - уверен Рустам.