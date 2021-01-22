Белая зарплата и пушистый коллектив: самые распространенные способы обмана при трудоустройстве

Больше всего в вакансиях врут о главном - уровне зарплате Фото: Shutterstock

Излишняя доверчивость при трудоустройстве может сыграть с вами дурную шутку. Четырех из пяти россиян обманывали будущие работодатели. К такому выводу пришли аналитики Работа.ру, опросив 3500 совершеннолетних респондентов по всей России.

Больше всего в вакансиях врут о главном - уровне зарплате. С этим столкнулись более половины россиян. В каждом третьем случае обманывают с «белой» получкой. Каждый пятый сталкивался с ложью о графике работы, а каждый десятый неожиданно выяснял, что попал в совсем недружественный коллектив.

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова не отрицает, что работодатели действительно часто вводят соискателей в заблуждение. Но причины могут быть разными.

- Строчка «Оформление по ТК» - это практически стандарт для всех вакансий, так как нельзя официально написать, что 50% в конверте. Это целенаправленный обман. Этим очень грешат такие лидеры по «черному» оформлению, как сфера услуг, сервис, строительство, недвижимость, - объясняет Митрофанова. - Несоответствующие трудовые обязанности - не всегда злоумышленный обман, ведь весь перечень трудовых задач не укажешь. Зарплату в объявлениях завышают для того, чтобы выбирать из лучших. И когда лучшего находят, уже на собеседовании начинают опускать зарплатную планку. Бывает, человек вроде подходит, но на обозначенные 100 тысяч рублей на взгляд работодателя не тянет. И ему говорят, что на самом деле оклад 80 тысяч, а 20 тысяч - премия.

По словам эксперта, «дружный коллектив» - это психологический трюк для стабильных, социально-ориентированных людей, которым важно работать в комфорте. И, как правило, такие «плюшки» («оформление по ТК», «возможность развиваться») начинают указывать тогда, когда зарплата ниже рыночной и чем-то нужно догружать вакансию, чтобы привлечь внимание нормальных соискателей.

КОНКРЕТНО

В чем вас обманывали при трудоустройстве? (можно было выбрать несколько вариантов ответов)?

Уровень зарплаты — 55%

Информация о трудовых обязанностях — 37%

Условия труда — 36%

Официальная зарплата — 33%

График работы — 19%

Карьерные перспективы — 17%

Оформление по Трудовому кодексу РФ — 13%

Дружный коллектив — 11%

Социальный пакет — 9%

Месторасположение офиса — 4%

Командировки — 1%

По данным Работа.ру. Опрошено 3500 человек.

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