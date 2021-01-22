Расставание Ольги Бузовой с Давидом Манукяном обернулось грандиозным скандалом

Роман Бузовой и Манукяна завершился скандалом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заявление зареванной Ольги Бузовой о расставании с Давидом Манукяном произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поющей ведущей сочувствуют коллеги по шоу-бизнесу и преданные поклонники. Ей дают советы друзья и подружки по "Дому-2". Но, как известно, у любой драмы две стороны медали. И если на одной чаше - слезы, сожаления, мольбы о поддержке, страдания и мучения, то на другой - сомнения в искренности и честности сказанного звездой.

Ольга Бузова рано утром разместила в блоге официальное заявление, в котором объявила о расставании с женихом Давидом Манукяном. "Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю, не задавать больше никаких вопросов", - написала поющая ведущая.

После чего взмолилась: "Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас". Но именно эта фраза спровоцировала грандиозный скандал, став красной тряпкой для пользователей соцсетей.

Фолловеры обвинили поющую ведущую в хайпе и обмане. Мол, страшный диагноз бабушки еще не подтвержден. Ну а сестра Анна, по словам пользователей соцсетей, "слишком хорошо выглядит для того, кто пережил инсульт".

"У сестры инсульт. С инсультом не бухают вино!", - отметила одна из подписчиц.

В ответ Бузова не стала себя сдерживать и перешла на мат и оскорбления: "На ... пошла отсюда такими словами. Ни я, ни сестра, ни папа не пьем сейчас!".

Шокированная публика попыталась остудить пыл артистки, оставляя сотни комментариев в ответ пост:" Оля, зачем так хамить, все знают, что вы пьете. Вспомните экстрасенсов", "Зачем так поливать грязью людей, которые правду пишут?!", "Ольга вы медийная личность. Не давайте волю таким эмоциям. Это как минимум не правильно", "Вы устроили вечеринку по случаю 35-летия. Там [была] и ваша сестра Анна. Вполне счастливая и выглядит здоровой. А ведь ранее вы говорили, что ее разбил инсульт", "Сестра что-то бодрая какая-то".

После чего разгневанные поклонники и вовсе стали писать, что роман звезды с блогером - пиар: "Завралась в край просто. Что творит-то, сама не думает". "Да 100% был контракт с ним. Он закончился и вы расстались. Тупой пиар. Так будто мы поверили в эту чушь".

Многие все-таки певицу поддерживают. Оставляют ей теплые слова и советуют удалить скандальный пост: "Милая держись, а лучше удали пост. Люди злые. Твоя боль мне понятна. Никому ничего не говори, иди только вперед! У тебя все получится!", "Оленька, ты успешная женщина, очень красивая, просто потрясающая, забей на хейтеров. Они всегда были, есть и будут. Держись, фея", "Держись, все что происходит, все так и должно быть!".

Не осталась в стороне и блогер Лена Миро. "Вы когда-нибудь видели самодеятельность? Это когда артистам не веришь. Прямо в день 35-летнего юбилея Оленьки закончился срок действия отношений с исполнителем Дава. С Оленькой его связывали чисто деловые отношения. Впрочем, в этом уверены все, а потому Оленьку заставили вываливать грязь", - написала Миро в блоге

Лена полагает, что объявить о разрыве звезду "Дома-2" вынудили жизненные обстоятельства. "Публичную трансляцию дома любви закрыли, саму Оленьку уже все забыли, а значит нужно ведь хайпануть... Бузова пытает выжать из себя все горе, тоску и печаль. Уверена, к расставанию уже записан очередной музыкальный шедевр, в котором нам расскажут, что половин не только мало", - резюмировала Лена.