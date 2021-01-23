Заказали посылку в Китае? Получите в отделении Сбера

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Один из крупнейших в мире ИТ и логистических операторов «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group) начал сотрудничество с федеральным логистическим оператором СберЛогистика. Теперь российские покупатели AliExpress смогут получить заказы в пунктах выдачи оператора. За счёт сотрудничества с сервисом доставки число точек выдачи «Цайняо» за год вырастет вдвое.

Сейчас сеть «Цайняо» насчитывает около 19 000 собственных и партнёрских постаматов и пунктов выдачи во всех российских регионах. СберЛогистика станет одним из крупнейших партнёров ИТ-оператора в России по выдаче интернет-заказов.

«На нас приходится более 90% доставок посылок Alibaba Group в мире, а доля заказов из России сейчас является одной из самых быстрорастущих. Благодаря новому каналу выдачи, снизятся сроки ожидания посылок. Уже сейчас на долю выдачи через постаматы и пункты выдачи приходится более 15% всех заказов в России», – пояснил генеральный директор «Цайняо» в России Вячеслав Савин.

На старте к системе «Цайняо» подключились пункты выдачи СберЛогистики в Москве, в ближайшее время компании планируют масштабировать возможности получения посылок на всю Россию. На сегодня региональная сеть логистического оператора охватывает 82 региона России.

«Одна из основных задач нашей компании – сделать сервис доставки удобным и безопасным для нашего клиента. Наши пункты выдачи посылок расположены в отделениях Сбера, а постаматы располагаются в том числе в зонах работы 24/7. В планах СберЛогистики открыть точки выдачи заказов в 2 500 отделениях по всей стране и установить более 10 тыс. постаматов», – резюмирует заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева.