Стартовал VII Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Фото Олега Першина "Лунные грезы" - одного из победителей VI конкурса "Самая красивая страна" в номинации «Дикие животные»

Каждый год в конкурсе «Самая красивая страна» участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. Они снимают и на сверхдорогую технику, и на обычные смартфоны. Эта демократичность позволяет говорить о «Самой красивой стране» как о наиболее масштабном российском фотоконкурсе дикой природы — за шесть лет победу в нём оспаривали более полумиллиона снимков.

Участником проекта может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России.

В этом году работы принимаются в 10 номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Россия с высоты птичьего полёта», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Многоликая Россия», «Снято на смартфон», «Фотопроект», «Живой архив» и «Магия воды».

Две последние отметим особо. «Живой архив» привлёк внимание ещё в ходе предыдущего конкурса — его участникам предложили сделать современные фотографии, повторяющие снимки XIX — начала ХХ века.

Особенность «Живого архива» этого года: номинация сформирована на основе снимков Сергея Прокудина-Горского — основоположника цветной фотографии в России, члена Императорского Русского географического общества. В начале XX века по поручению Николая II он несколько лет путешествовал по Российской империи, создавая её первый цветной «фотопортрет». Современные фотографы попробуют повторить его снимки.

«Магия воды» — новая номинация. Она объединит фотографии водной стихии во всем её многообразии: от красоты летних дождей и мощи водопадов до разрушительной силы наводнений, штормов и ледоходов.

Помимо этого, участники конкурса поборются за четыре специальных приза: традиционно учреждён «Приз зрительских симпатий», приз «Заповедная Россия», приз «Россия в лицах старшего поколения», а также отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет — «Самая красивая страна глазами детей».

Приём работ продлится до 5 апреля 2021 года. Экспертная комиссия, в которую входят 17 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по 10 финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая 2021 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей.

Демократичность конкурса предполагает и особый подход к формированию жюри. Вместе с известными фотографами работы финалистов оценивают люди из других сфер искусства — кинорежиссёры, актёры, искусствоведы, обладающие собственным взглядом на художественную ценность фотографий.

Работу в жюри продолжат Президент РГО Сергей Шойгу, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, фотограф Сергей Горшков, в этом году признанный лучшим в мире фотографом дикой природы по версии премии Wildlife Photographer of the Year. Полный состав жюри будет объявлен в январе.