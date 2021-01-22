СК России: По факту вовлечения несовершеннолетних в протесты возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции и Росгвардии вправе задерживать подозреваемых на длительные сроки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- По результатам проверки размещенных в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей), - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что в рамках любого уголовного дела сотрудники полиции и Росгвардии вправе использовать различные технические средства для оперативной работы, задерживать подозреваемых на длительные сроки и проводить обыски.

Пока следователи занимаются теми, кто подстрекает в сети Интернет к несанкционированным митингам на территории Москвы и других городов.

- В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности, - отметила Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов фиксируют все сообщения, а также данные сторонников Навального, которые размещают публикации-призывы к несовершеннолетним в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram» и на сервисе «YouTube».

В СК России также напомнили, что на территории Москвы и других субъектов России действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении 23 января 2021 года митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания.