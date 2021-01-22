«Детскую революцию» в Россию делает китайский «Тик-Ток»

Популярная у молодежи соцсеть Тик-Ток - детище китайской компании ByteDance. Фото: Shutterstock

Осенью в Белоруссии я разменял свою десятую по счету «цветную революцию» на которой пришлось работать. Любопытное наблюдение: у каждой современной сытой «революции», сделанной по технологиям «мягкой силы», был свой интернет-ресурс для организации протеста. Кроме «Первой Киргизской – 2005» и «Первой Монгольской-2008» - там работал «узун-кулак», «степное ухо».

Смуту в Молдавии в 2009 уже координировали через Живой Журнал и форумы.

«Египет -2011» и «Ливия-2011» - работали специальные группы в Фейсбуке.

Твиттер сделал «революцию гидности» на Украине в 2014-м.

А вот в Белоруссии-2020 беспорядки координировал уже Телеграм.

Зачем каждой революции свой интернет-ресурс? Из-за не подконтрольности на момент событий.

Аналогию можно найти в недавней, достаточно трагической истории, когда в Россию валом хлынули из Китая синтетические наркотики. Формулы их были настолько причудливыми, что ряда психоактивных компонентов просто не было в списках запрещенных веществ Наркоконтроля. Формально, эти «курительные смеси» и «соли для ванн» были абсолютно легальны и продавались у каждой станции метро, хотя люди их употреблявшие умирали и выходили в окна. Борцы с наркотиками расширяли списки запрещенных в России компонентов и … постоянно опаздывали, не успевали за сметливыми китайскими химиками.

Вся эта вакханалия прекратилась в один момент после того, как, по слухам, провели неприятный разговор с китайскими товарищами. И в разговоре этом явно давили не на совесть, а на другие места. Потому что совести у людей, чуть ли не официально поставляющих наркотики, нет по определению. Но есть больные места. Они у всех есть.

Никто не ожидал, что для новой смуты в России подвезут новый наркотик из Китая. Тик-Ток. На мой «бумерский» взгляд – соцсеть для полных дегенератов, которые кривляются под чужие песни. Ладно бы под свои, это можно было отнести к творчеству и самовыражению. Но под чужие?! А еще, в Тик-Токе удобно в доступной для молодняка форме призывать и координировать. Причем, особых усилий не нужно, достаточно запустить резонанс или «вирусняк».

Никто не ожидал, что для новой смуты в России подвезут новый наркотик из Китая. Тик-Ток. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В общем, Тик-ток мы прошляпили, «упустили нашу молодежь» в очередной раз. Главред RT Маргарита Симоньян горько заметила, что Тик-ток, который пытается сейчас устроить в России «битву детей» принадлежит нашим «уважаемым партнерам». Неужели некому с ними поговорить? Благо Тик-Ток несколько раз банил ее непонятно за что, а значит, может «прекратить и весь этот треш за пару минут».

Вопрос интересный, с подвохом.

Потому что в данный момент наши надзорные органы действуют старой по схеме борцов с наркотиками - пытаются сбить волну из солей и курительных смесей, не имея сил играть на опережение. Чиновники предупреждают о штрафах платформы с призывами к несанкционированным митингам. Штрафы просто «оглушительные» - от 800 тысяч рублей до 4 миллионов. Тот же американский Ютуб, оказавшийся в одном списке с китайским Тик-Ток, может платить их хоть три раза в день, списывая по графе «представительские расходы в Северном Мордоре». Понятно, что обсуждать с американцами подрывную деятельность в России просто бессмысленно. Это не китайцы, у которых в анамнезе протесты в Гонконге, как минимум.

Зато у американцев графа «нагадить России» везде первой строкой, перед пандемией КОВИД-19 и протестами BLM. Такое впечатление складывается.

Значит, нужно отключать эти ресурсы и делать свое. А делать мы умеем, у России в активе «Яндекс» и «Госуслуги», Вконтакте и Телеграм. Что, не сможем сделать аналог Ютуба или Тик-Тока? Не поверю.

Просто до сегодняшнего дня не видели в этом особой нужды, пока гром не грянул и оказалось, что наши дети, кровиночки, нам уже немного не принадлежат и нас не особо-то и слушают.

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