Откровения дочки, предсмертные аудиосообщения и слезы Собчак: Что покажут в фильме, посвященном Юлии Началовой

Певица Юлия Началова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте 2019 года в 38 лет ушла из жизни Юлия Началова. Жизнерадостная и улыбчивая певица последние годы отчаянно боролась со сложными диагнозами, попадала в реанимацию и проходила курсы лечения в разных странах. Она, как могла, цеплялась за жизнь и мечтала о счастливой семье и втором ребенке. Но последствия заражения крови остановили сердце певицы. 25 января, в день, когда Юлии могло исполнится 40 лет, Первый канал начнет выпускать в эфир трехчастный цикл программы «Док-ток», посвященной жизни певицы — «Подлинная история Юлии Началовой». Это псевдодокументальный проект, где самые важные эпизоды судьбы Началовой отыгрывают малоизвестные артисты (так создается эффект жизнеподобия). «КП» узнала, чего стоит ждать от этого фильма, снятого больше года назад.

Гоша из «Универа» — Алдонин, звезда «Барвихи» — Началова

Скоро выйдет фильм о Юлии Началовой Фото: Первый канал

Чтобы зритель не отвлекался на известные лица в ходе развития сюжета, в докудрамы набирают малоизвестных или подзабытых актеров. В «Док-токе» главную роли исполнили Марина Орлова — актриса из сериалов «Барвиха», «След», «Интерны», последние 10 лет исполняющая эпизодические роли. Второго мужа певицы, бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, сыграл Алексей Гаврилов (Гоша из «Универа»).

Второго мужа певицы, бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, сыграл Алексей Гаврилов (Гоша из «Универа»). Фото: Первый канал

Костюмы — настоящие вещи певицы

Единственное камео — у пресс-секретаря Юлии Началовой, работавшей с артисткой почти 15 лет. Анна Исаева помогала создателям проекта составить список близких Началовой людей, участвовавших в ее жизни непосредственно, и сама снялась в нескольких эпизодах проекта.

— У фильма есть четкий сценарий, структура и три режиссера, — подчеркивает Исаева. — Поэтому моя роль в нем — консультативная. Никакого влияния на развитие сюжета, содержание или акценты я оказывать не могла. Это проект Первого канала. Но чем могла, помогала. Много рассказала о тех, кто работал с Юлей — кто был концертным директором, кто администратором, кто продюсером. Помогала найти вещи для актрисы проекта. Например, совершенно случайно удалось спасти известный брючный костюм, в котором Юля очень часто ходила в последние дни. Я обратилась в шоу-рум, предоставлявший нам эту вещь: поначалу костюм не могли найти, а потом оказалось, что его уже даже собрались списывать и выбрасывать. Так удалось спасти вещь, которую носила Началова. Она тоже присутствует в фильме.

Акцент на отношениях

Отношения с третьим мужем — хоккеистом Александром Фроловым тоже воссозданы покадрово. Фото: Первый канал

В жизни Началовой было много музыки (уже в 10 лет она выиграла телеконкурс «Утренняя звезда», побеждала на вокальных конкурсах в США, выпустила восемь альбомов), болезней (анорексия, заражение крови, отказ почек, подагра, волчанка, диабет) и мужчин. Создатели фильма сделали акцент на последнем. Отношения с первым мужем, музыкантом Дмитрием Ланским, вторым — Евгением Алдониным, и третьим — хоккеистом Александром Фроловым тоже воссозданы покадрово. Буквально по известным фото, публиковавшимися в СМИ.

Разобраны и возможные, с точки зрения сценаристов «Док-тока», причины разводов певицы. Так, в одной из сцен Алексей Гаврилов, сыгравший Евгения Алдонина, обсуждает с главной героиней возможную измену с ее стороны.

В проекте зритель увидит и реальные интерьеры квартиры Началовой — и ее личную гримерку дома, там тоже проходили съемки докудрамы.

Дочь, как и близкие, вспомнит маму

Менеджмент Юлии Началовой, бывшие мужья и близкие родственники присутствуют в проекте в качестве биографов. Они комментируют отдельные эпизоды из жизни артистки. Конечно, не обойдется и без искренних слов от Веры, единственной дочери Юлии от Евгения Алдонина.

13-летняя девочка трогательно вспомнит, как проводила с мамой время и когда слышала ее голос в последний раз. Зрители услышат предсмертные голосовые сообщения, которыми Юлия обменивалась с Верой. И увидят, как это могло бы происходить на самом деле. Говорят, рыдала даже ведущая проекта Ксения Собчак.

«Док-ток. Подлинная история Юлии Началовой», Первый, 25 — 27 января, 22.30