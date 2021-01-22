"Это ее личное дело": брошенный Бузовой жених открестился от скандала

Давид Манукян. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя всего две недели после свадьбы на Мальдивах (пусть и "игрушечной" - без штампа в паспорте, но очень красивой) Ольга Бузова со скандалом бросила блогера-избранника Давида Манукяна. Жуткие откровения, которые звезда "Дома-2" сделала публично, повергли друзей и поклонников в шок: якобы благоверный изменял своей знаменитой подруге, унижал ее и даже поколачивал.

Что на самом деле случилось в паре, которая больше года демонстрировала идиллию в отношениях, неизвестно. Но судя по всему, скандал грянул на юбилее Ольги Бузовой. 20 января поющая ведущая отмечала 35-летие, и хотя Манукян в честь любимой запустил роскошный салют, этого оказалось мало. Говорят, именинница пришла в бешенство от того, что "муж" опоздал на праздник. Да и вообще, записав дуэт с Киркоровым и став участником нового телепроекта "Танцы со звездами", Дава, мол, слишком зазнался и забыл, кто на самом деле подарил ему билет в шоу-бизнес. А ведь еще полтора года назад, пока Бузова не сняла блогера в своем клипе, знаменитости о нем знать не знали...

Так или иначе, сам Манукян весь день хранит молчание: ни громких признаний, ни разоблачений, ни мольбы о прощении от него не последовало. И как уверяет помощница блогера, их и не будет.

- Эту тему он не комментирует и не собирается, - заверила kp.ru пиарщица Анна. - Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет.

- А маме он тоже запретил высказываться о бывшей девушке? - поинтересовалась "КП". - С утра она много чего написала в своем Инстаграме (о том, что Бузова злоупотребляет алкоголем и вообще не отличается верностью. - Ред.), но потом стерла все комментарии...

- Мы не видели этой информации, нам об этом ничего не известно. Давид сейчас очень занят, он ведь участвует в телепроекте "Танцы со звездами", каждый день репетиции. Весь этот скандал - забота пиар-службы Ольги Бузовой. Нам о нем нечего сказать.

В Инстаграме Давы, действительно, сплошь танцы. В шоу, которое стартовало в минувшие выходные, он участвует в паре с очаровательной 23-летней блондинкой. Дарья Палей - профессиональная танцовщица и хореограф, известная не только своими наградами, но и слишком откровенными для чемпионатов нарядами. При этом Палей давно замужем, воспитывает двухлетнюю дочь Николь и, по ее словам, никогда не заводила романов с партнерами.

Между тем, Бузова, похоже, уже пожалела о своих откровениях перед 20-миллионной армией подписчиков. Часть признаний, например, о об изменах блогера с девушками легкого поведения, звезда "Дома-2" уже удалила. Хотя смысла в этом никакого нет: Интернет, как говорится, все помнит...

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