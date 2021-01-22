Стала известна судьба россиянки, спровоцировавшей нападения на посольство РФ в Ливии

Екатерина Устюжанинова с флагом Ливии времён Каддафи.

«Комсомольская правда» выяснила, что сейчас происходит с Екатериной Устюжаниновой, чье имя в свое время не сходило с первых полос. Последние несколько лет о ней не было никакой информации.

Устюжанинова получила известность в 2013 году. Тогда в новостях появилось сообщение о том, что Екатерина убила офицера ливийских ВВС Мухаммеда аль-Андалуси ас-Суси, который якобы был высокопоставленным повстанцем, а также чуть не зарезала его мать. Этим она спровоцировала международный скандал. Неизвестные разгромили посольство России в Триполи. К счастью, наши дипломаты не пострадали, но с тех пор диппредставительство эвакуировали в Тунис, там оно работает и сейчас.

Устюжанинова собиралась вступить в отряд личной охраны Каддафи, куда набирали только девушек.

- До перевода посольства в Тунис наши сотрудники регулярно посещали Екатерину в тюрьме, где она ожидала решения суда, следили за соблюдением ее прав. Но сейчас эта работа ведется в основном в дистанционном режиме, - сообщили kp.ru в Министерстве иностранных дел РФ. - Последнее посещение российской гражданки состоялось в июле 2020 года. Каких-либо просьб, жалоб на здоровье или условия содержания она не высказывала.

Таким образом, она до сих пор в Ливийской тюрьме.

Устюжанинова подалась в Ливию еще в 2011 году. Тогда в России было немало сочувствующих лидеру Джамахирии Муаммару Каддафи, против которого развязали гражданскую войну. Но Екатерина пошла дальше всех. Она хотела вступить в отряд личной охраны ливийского лидера, куда набирали только девушек. До элитного отряда она так и не добралась. Пробыв в Ливии 2 года, она стала обвиняемой в убийстве и невольной причиной нападения на российское посольство.

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