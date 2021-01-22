Записки киевлянки: Люди тут извиняются, переходя на русский

Националисты на праздновании "Дня соборности Украины" в Запорожье, 22 января 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КНИГИ СЖЕЧЬ! РЕСТОРАНЫ ЗАКРЫТЬ!

Руководство огромной продовольственной сети «Сельпо» предложило увольняться сотрудникам, которые не смогут освоить бесхитростные заготовки: «Кулечек потрибен?», «Чого бажаэтэ?», «До побачення». А работникам интернет- магазинов и колл-центров раздали «козы» - специальные листочки – подсказки. Но все равно — с 16 января, когда вступило в силу положение «мовного закона» о запрете обслуживания в магазина, кафе, автобусах, аптеках на любом языке кроме украинского, граждане настрочили сотни доносов. Естественно, на использование русского языка. Мовный омбудсмен (или как его тут уже назвали - шпрехен-фюрер) Тарас Креминь пообещал принять срочные меры к тем, кто особо пренебрежительно относится к «державному» языку. Ну, то есть, украинскому. Вот и работка закипела. Других проблем то в стране нет.

Тем временем в русскоязычной Одессе угрожают сети еврейских ресторанов. Украинские ультрарадикалы уже приходили к одному из таких ресторанов в нацисткой форме, грозясь тот сжечь. Ресторатор Ирина Мошкович объявила, что вынуждена в ближайшие дни закрыть заведение.

Но русский язык на Украине на самом-то деле уничтожают уже более 30 лет. В 1995-м, когда мой страший сын пошёл в первый класс, кажется — все русские школы стали украинскими. Русских школ почти не осталось еще при Кучме. Директор бывшей русской школы в Киеве приказал тогда учительнице младших классов срочно убрать все книжки на русском языке, чтоб их вообще не было. Бедная женщина носила книги в авоськах домой, просила знакомых забрать Барто и Маршака. А директор посоветовал ей сжечь книги в мусорке, лишь бы в школьном классе их не было.

И это не выдумка. Были тогда в школах единичные русские классы, однако многие родители - киевляне не хотели учить детей на русском. И отдавали чад в украинские классы, считая мову более перспективной.

- Мы живем где? В Украине. Какой у нас государственный язык? Украинский, - рассуждали многие, говоря при этом на русском.

В школах же учителя долго говорили на двух языках и никто им ничего не запрещал. Однако теперь они могут поболтать по-русски: ну разве что в туалете на переменах.

Сколько раз я слышала здесь от киевлян: «Извините, можно я буду на русском?" То есть, русскоязычные здесь всегда извинялись за то, что говорили на родном языке. Это заискивание за долгие годы привело к тому, к чему привело. Но извинялись-то зачем?

- Знаю одинаково и мне без разницы, что русский, что украинский, - рассуждает знакомый историк, не осуждая «мовный закон».

Но нет. Это не так. Принципиальный отказ от русского в пользу украинского – это позиция. И все, кто перешли на мову, они постепенно стали совсем другими людьми.

«Зеленский, не ветировав этот закон, по сути построил в стране систему лингвистического апартеида,» - пишет в своем блоге украинский журналист Игорь Лесев.

Пассажирка общественного транспорта в Киеве. Фото: REUTERS

ЭТО ПЕРЕНОС ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ УЖЕ НА ВСЮ УКРАИНУ

В аптеке, где не было ни одного человека, девушка-фармацевт ответила мне по-русски. Но вдруг резко перешла на мову, когда в аптеку зашёл мужчина лет сорока, которого она сразу заметила и напряглась. Мужчина терпеливо ждал, пока девушка принесет для меня лекарства из подсобки, а потом подошёл к ней и что-то тоже заказывал, но на украинском. Поразил испуганный взгляд молодой женщины. А мужик оказался никакой не мовный инспектор. Обычный такой посетитель аптеки.

Ну превратили кассира в козла отпущения, а дальше-то что?

Большинство киевлян как разговаривали в быту на русском, так в основном и разговаривают. Правда, «патриоты» уже формируют мобильные отряды активистов на добровольных началах в помощь шпрехен-фюреру. Книжный рынок «Петровка», где подавляющее число продавцов – русскоговорящие, пока не работает из–за локадуна, но и там уже шастают бдительные «патриоты», обещая жечь прилавки с книгами на русском.

Что будет, когда локдаун в Киеве кончится и магазины откроют — жутко представить.

По-сути, Зеленский, не заблокировав «мовный закон», принятый еще Порошенко в последние дни своего президенства, перенес гражданскую войну с Донбасса в Киев, Одессу, Харьков... На всю территорию Украины. Унижение одной части народа и животный азарт другой, открывшей охоту на «врагов державной мовы», это точно не то, что может сплотить страну. Только разрушить.

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