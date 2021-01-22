Как объяснить неуязвимость Навального?

Алексей Навальный.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Читая одновременно новости про задержания сотен шатателей Капитолия в США и многочисленные призывы выйти шатать российский режим «за нашу и вашу свободу» в своих соцсетях, нашему человеку немудрено получить психическое расстройство. Как так получается, что американские друзья, выражая озадаченность несвободой Алексея Навального, у себя дома ведут себя совершенно иначе?
Да и не одни американцы.
Собственно, в тех же Штатах Навальному и Ко за организацию несанкционированных митингов грозило бы до 10 лет лишения свободы. И то если бы это наказание не суммировалось с другими, где может набежать аж до пожизненного.
Во Франции – до 5 лет тюрьмы и €75 000 штрафа.
В Великобритании при массовых беспорядках – до 10 лет тюрьмы.
В Германии – до 6 лет тюрьмы.
Что было бы за сопротивление сотрудникам правопорядка - тоже, в принципе, очевидно.
За примерами беспощадности системы далеко ходить не надо - Дональда Трампа просто за обращение к митингу стерли в порошок, обвинив во всех смертных грехах.
Навальный - продукт исключительно российской системы, чем он много лет и пользуется. Ни в одной другой стране мира власть не потерпела бы к себе такого отношения.
Как правильно было замечено, сложнее всего в этой истории объяснить неуязвимость Навального.
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