Массовку по 500 рублей набирают в городах, где запланированы митинги Навального

На сайте «Авито» были размещены объявления, в которых молодых людей зазывают на митинги 23 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте частных объявлений «Авито» были размещены объявления, в которых молодых людей зазывают на митинги. Услуги массовки оцениваются невысоко, всего 500 рублей. Координаторы предлагают эти деньги в качестве "компенсации за дорожные расходы". По загадочному стечению обстоятельств набор доступных статистов идет именно в тех городах России, где призывают выходить на несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального.

«Екб. Нужны люди для организации акции 23 января. Участники акции могут получить по 500 рублей на телефон в качестве возмещения проезда. Связь через телеграм», – указанно в объявлении.

Екатеринбург: Нужны люди для организации акции.

Для того чтобы получить свои деньги достаточно написать сообщение в Telegram, по указанному в объявлении номеру. Всю дальнейшую информацию желающим подзаработать на протесте предоставляют посредством переписки.

Так, некая Елена сначала подтвердила, что мероприятие политическое, затем утвердительно ответила на вопрос о том, связан ли митинг с Навальным. Вознаграждение пообещали заплатить сразу же после мероприятия, и разрешили брать с собой друзей.

Также, в сети появилась переписка между координатором штаба Навального в Башкирии Лилией Чанышевой и Уралом Байбулатовым. Они обсуждают выплату денег людям, которые придут на несогласованный митинг 23 января.

"Урал, договоренности в силе?"

По мнению Байбулатова, без денег никто на этот митинг не придёт. Он просит обеспечить предоплату со стороны штаба. Также исходя из контекста переписки понятно, что оба собеседника понимают, что вытаскивают людей под удар ОМОНа, этого опасаются и сами на митинг приходить не хотят:

«За нормальные бабки готовы дружить и подставлять последователей Республики и романтиков, выгонять их на улицу под дубинки и преследования. Ну, а Байбулатов потом с Камри пересядет на Прадо», — говорится в сообщении.

Оплата обещана на месте.

Отметим, что проведение митинга 23 января в Уфе и Екатеринбурге, а также в других городах, является незаконным и карается штрафами до 20 тысяч рублей или административными арестами до 15 суток.

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