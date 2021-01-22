Ты уверен, что все это хочешь? Как правильно говорить со своими детьми про протесты

Будущее России - за сегодняшними подростками. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Поражена, насколько мощная кампания ну-вы-поняли-про-что-я. Мы дома обсуждали это еще пять дней назад, и я даже думала написать об этом, поскольку с вопросами пришла 13-ти летняя Розишна у которой в тик-токе гимнастика и мимими. Но потом решила – это косяк системы и “агитка” случайно в реки (рекомендации – прим. Ред) ей залетело. А вот теперь просто не могу остановиться от удивления. Пожалуй только родители младшей школы не обсуждают “как поговорить с детьми про завтра, чтобы не поссориться и не запретить без объяснений”.

Наблюдая все это, я только лишний раз уверилась в том, что подозревала. Государство не занимается и не умеет заниматься молодежной политикой и даже близко не может выйти в горизонт по этому вопросу. Никакой социальной работы. А то, что они делают – это называется “бить по хвостам”.

А значит объяснять и воспитывать детей надо в семье, поэтому так важен социальный срез и собственный пример.

Что же касается вопросов: «что бы ты сказала детям», то – вы это серьезно? Можно подумать, что я все это время работала в шахте или я капитанша дальнего плавания. Вот я вернулась из похода или из забоя, домашние меня встречают, все собрались в гостиной, играет туш, я выхожу в камзоле:

- Так, где тут мои дети? Надо поговорить про митинг. И еще про курение. И про бухло, чтобы два раза не вставать.

Слушайте, дети и без этого «надо поговорить» отлично знают позицию родителей. А накануне вот всего этого что-то им запрещать или обсуждать – мухахаха.

Хорошо сказал мой коллега Саша Коц про эту ситуацию. «Взрослых купят обидой за битых детей». И поскольку все это началось и не закончится в субботу (не смотря на то, как закончится суббота) – начинать говорить с детьми никогда не поздно.

А если бы я говорила со своими детьми сейчас, то сказала бы примерно следующее:

“Тебя могут избить и будет больно. Так больно, что ты не встанешь и в автозак тебя затащат и положат там на пол. И ты будешь лежать, потому что сидеть просто не сможешь. Тебе могут попортить лицо, потому что до дубинок могут бить кулаками в лицо. И это не кино, это кровь из носа и выбитые зубы. В полиции тебе просто не дадут звонить. И ты будешь там валяться несколько часов. В твоем CV будет запись, что ты был задержан. И это будет навсегда. И на это будут обращаться внимание, когда ты захочешь поступать в ВУЗ и устраиваться на работу. И так было всегда.

Это не сейчас придумали – исключать из университетов. Достаточно немного знать историю и историю жизни Бориса Савинкова, который в 16 лет был исключен из университета в царской России за участие в студенческих беспорядках. В 18 Савинков был арестован и посажен в тюрьму. Так что это не кровавый режим придумал, с теми, кто идет против власти никогда не церемонились.

Ты готов к тому, чтобы несколько дней мочиться кровью?

Ты уверен, что люди, ради которых ты готов на все это, тебя не бросят? Ты готов сменить свои новые NB и модный шмот на робу?

Ты уверен, что ты все это хочешь? Потому что реальность рано или поздно выглядит именно так”.

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