Готовил сирийских террористов из числа "оппозиции": в США появился первый в истории темнокожий министр обороны

Ллойд Джеймс Остин III Фото: REUTERS

В истории США до прихода Дональда Трампа на пост президента было 25 министров обороны (этот пост существует с 1947 года). Хозяин Белого дома за время своей власти менял главных силовиков, как перчатки – 4 человека за 4 года! Последним в ноябре 2020-го пал Марк Эспер. Его место временно занял Марк Милли. Любопытная деталь: каждого нового главу Пентагона перед назначением Трамп буквально заливал жирным соусом превосходных комплиментов. А затем взахлеб поносил их, как нашкодивших пацанов и унизительно вышвыривал из кресла. Об увольнении того же Эспера он объявил в твиттере.

И вот теперь свежеиспеченный президент США Джо Байден назначил нового министра обороны – им стал афроамериканец Ллойд Джеймс Остин III. Назначение темнокожего генерала явно имеет политическую подоплеку – Байден пытается заигрывать с афроамериканцами, которые после известных событий весьма агрессивно настроены против Белого дома. На повышение пошел ведь не только Остин, но и другие его соплеменники. Не зря же в США появиласть злоязыкая шутка, что при Байдене Белый дом потемнел.

И все же – кто такой Остин, что известно о нем?

КАРЬЕРА ГЛАВАРЯ ПЕНТАГОНА

Остин - генерал армии США, матерый вояка, побывавший во многих боевых переделках. Он родился 1953 году (67 лет) в штате Джорджия. Окончил Военную Академию США (Вест-Пойнт). Лейтенантом начинал карьеру с командира взвода. А затем бойко зашагал по крутой карьерной лестнице: командир роты, батальона, бригады, начальник штаба дивизии, командующий группой войск во время операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане, командир воздушно-десантного корпуса, командующий коалиционными силами в Ираке, помощник председателя Объединённого комитета начальников штабов, заместитель начальника штаба Армии США, командующий Центральным командованием Вооружённых сил США.

Ллойд Джеймс Остин III Фото: REUTERS

Он занимал эту должность до марта 2016 года, после чего ушёл в отставку. И сразу устроился на очень денежную должность - стал членом правления компании Raytheon Technologies (американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США и стран союзников). Знающие американцы поговаривают, что зарплата там раза в три выше, чем у генерала армии США. Губа не дура…

О ЧЕМ НЕ ЛЮБИТ ВСПОМИНАТЬ ГЕНЕРАЛ

Офицеры Пентагона приписывают Остину разработку плана по уничтожению "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). Именно ему они припоминают «знаменитую» программу обучения сирийских террористов из числа "оппозиции". Как потом шутили многие эксперты, эта программа выпустила настоящих Рэмбо. А как иначе можно оценить проект стоимостью 500 миллионов долларов, по итогам которого было обучено… всего 54 человека и из них лишь четверо годились к боевым действиям?

Остина относят к тем чиновникам, которые ловко курсируют между госслужбой и работой в частных оборонных компаниях. Он, как уже говорилось, после отставки пошёл работать в Raytheon Technologies, производящую противотанковые ракеты "Джавелин", поставляемые на Украину.

КАК ОБОШЛИ ЗАКОН

Остин ушёл в отставку 4 года назад, тогда как по закону США для занятия поста министра обороны он должен находиться на гражданке минимум 7 лет. Да, закон можно обойти через специальное разрешение Конгресса, но его за последние семьдесят лет выдавали лишь дважды (Джеймсу Мэттису в 2017 году, а до него в 1950 году — Джорджу Маршаллу). И оба случая были экстренными — Маршалла назначили для ведения Корейской войны и сдерживания СССР, а Мэттиса — для контроля за авантюрным Трампом.

Казалось бы, у генерала с таким послужным списком и таким цветом кожи не должно быть проблем с тем, чтобы получить третье по счёту разрешение. Однако некоторые члены конгресса — причём даже демократы — выступают против этой идеи.

"Я очень уважаю генерала Ллойда Остина… но выбор ещё одного генерала, недавно вышедшего в отставку, на роль, которая предназначена для гражданского лица, просто неуместен. Должность министра обороны специально придумана для обеспечения гражданского надзора за вооружёнными силами", — говорит конгрессмен Элисса Слоткин. Эту же точку зрения поддерживает ряд журналистов — в частности, в либеральном издании The Atlantic.

"На должность министра обороны нужно ставить человека с большим опытом и взглядами, сформировавшимися в гражданской жизни, а не того, кто является продуктом всепоглощающего учреждения" ,пишет журналист Элиот Коэн в статье под заголовком "Это не работа для генерала».

ПРОГНОЗЫ

СМИ США задаются вопросом, - сможет ли Остин укротить рвущихся сдерживать Россию любой ценой госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана? Если сможет, то ему можно простить и сирийских Рэмбо, и контракты для Raytheon (даже если они пойдут на Украину). Но если не сможет, то, наверное, недолго задержится на своём посту.