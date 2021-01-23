"Блудница Крис": Асмус сразила наповал пышными формами в нижнем белье

Кристина Асмус. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристина Асмус разместила в блоге пикантную фотографию, которая никого не оставила равнодушным. Бывшая жена Гарика Харламова похвасталась пышными формами в нижнем белье.

Кристина Асмус сразила наповал очередной провокацией. На новом снимке актриса позирует в одном лишь бюстгальтере, явив публике пышное декольте. При виде форм актрисы у поклонников дух перехватило.

Знаменитость сопроводила яркий кадр хештегами: "без Гарика не интересна", "блондинкои лучше", "блудница Крис", "когда выйдет «Универ» 10 лет спустя", "под Гузееву косишь", "годный пушап", "так и останется одна", "«Текст 2» снимаете", "Асмус, ты мои краш", "вернись к Харламову", "уже все все видели", "волосы убожество", "пятница-шпагатница", "выходи за меня", "ты ж мать, харе сверкать", "сколько стоит ночь". "в активном поиске".

Кристина Асмус сразила наповал очередной провокацией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники и фото, и хештеги оценили. "Это целое искусство! Строчить эти хэштеги", "Всегда читаю", "Шикарная", "Ради таких фоток подписался", "Какое прекрасное чувство юмора", - делятся фолловеры.

Напомним, со дня официального развода Кристины Асмус и Гарика Харламова прошло три месяца. Бывшие супруги стараются ради единственной дочки Насти поддерживать хорошие отношения. Не так давно они даже воссоединились, чтобы вместе отпраздновать семилетие наследницы. После разрыва с мужем после семи лет брака актриса с дочкой остались жить в четырехэтажном доме на Рублевке, который купил резидент Comedy Club. Гарик отдал бывшей жене и дочке особняк за 100 миллионов рублей. Актриса в одном из интервью призналась, что на дом заработал муж: "Ты думаешь, на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, - общее. Все, что зарабатываю я, - мое".