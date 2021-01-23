«Золотые орлы» достались «Блокадному дневнику», Калашникову и Надежде Михалковой

Режиссер Андрей Зайцев, получивший приз в номинации "Лучший фильм" за фильм "Блокадный дневник". Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На «Золотой орел» в главной категории - «Лучший фильм» - были номинированы пять картин. «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи», «Лед-2», «Союз спасения» и «Стрельцов».

Невооруженным глазом было видно, что основные награды достанутся «Блокадному дневнику» Андрея Зайцева и «Дорогим товарищам» Андрея Кончаловского. Это черно-белые, суровые драмы, описывающие две давние трагедии - блокаду Ленинграда и Новочеркасский расстрел. Первый фильм получил главный приз Московского кинофестиваля, второй - спецприз в Венеции. На фоне этих тяжеловесов все остальное, даже многомиллионный «Союз спасения», казалось не столь внушительным.

В итоге «Блокадный дневник» был назван лучшим фильмом, а еще получил призы за сценарий и лучшую работу актрисы в главной роли (Ольга Озоллапиня). «Дорогим товарищам» был выдан приз за режиссуру (Кончаловский сам церемонию не посетил, за «Орлом» на сцену вышел его сын, 18-летний Петр). То, что «Блокадный дневник» не был показан нигде, кроме ММКФ, и еще не вышел в прокат (должен был выйти 27 января, но премьеру перенесли на неопределенный срок), академиков не смутило. В 2019-м они точно так же преспокойно выдали главный приз фильму Алексея Федорченко «Война Анны», вышедшему в кинотеатрах лишь через три с лишним месяца после церемонии.

«Дневнику», наверное, действительно не помешает поддержка. Трейлер картины, появившийся в интернете в прошлом году, некоторые встретили улюлюканьем: начали говорить, что Зайцев показывает блокаду как зомби-апокалипсис, в духе сериала «Ходячие мертвецы». Режиссер действительно немножко увлекся неожиданной фразой «Никогда мне не казался город таким красивым, как в эти смертельные дни», которую вычитал в дневнике врача, пережившей осаду и голод. Блокадный Ленинград у Зайцева прекрасен леденящей красотой, «похож на замерзшее подводное царство». А еще немножко на город Сайлент Хилл. И героиня - женщина по имени Ольга, потерявшая мужа и из последних сил добирающаяся через весь город к отцу, чтобы проститься с ним и умереть - в какой-то момент впрямую сравнивается с Гердой, бредущей сквозь царство Снежной королевы.

Понятно, что Зайцев снимал картину, исполненный лучших побуждений и самых благих намерений, но аналогии со сказками и компьютерными играми бросаются в глаза - и еще вопрос, насколько они уместны в претендующем на реализм фильме про войну. Впрочем, это, безусловно, любопытная и талантливая работа, которая уж точно не заслуживает охаивания.

Ольга Озоллапиня произнесла самую долгую и самую эмоциональную речь. Задыхаясь от слез, в подробностях рассказала, как только с третьего раза была утверждена на роль (Зайцев считал ее комедийной артисткой, не способной сыграть героиню трагедии), поблагодарила художниц, облеплявших ее на холоде снегом и «морозивших пальчики», воспела Никиту Михалкова, к которому записалась на курс, когда решила, что ей не хватает актерской техники, и который «дал ей живую воду». Все это очень оживило церемонию, которая в этом году была несколько суховата-с.

Лучшим актером был назван Юрий Борисов за «Калашникова». Он действительно один из лучших молодых российских артистов, и в силу этого крайне востребован (в прошлом году, кроме «Калашникова», вышли еще «Вторжение» и «Серебряные коньки», в этом выйдут «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Капитан Волконогов бежал», «Герда», «Петровы в гриппе» и «Красный призрак»). Его конкурентами были Александр Петров («Стрельцов») и Максим Матвеев («Союз спасения»). Но Петров недавно получил целых три «Орла» (за «Спарту», «Звоните ДиКаприо» и «Текст»), и академики, видимо, убоялись, что от четвертого у него что-нибудь может слипнуться. А Матвееву на этот раз останется утешаться «Орлом» за «Лучшую мужскую роль на телевидении» (сериал «Триггер»).

«Союз спасения» получил больше всего призов - в основном «за красоту»: за операторскую работу, лучшую работу художника, грим и пластические спецэффекты, костюмы, визуальные эффекты (идеально нарисованный на компьютере Петербург действительно не может не впечатлить). А Александр Домогаров, у которого выход в роли графа Милорадовича оказался одним из самых ярких за всю карьеру, заслуженно был назван лучшим актером в роли второго плана. (Соответствующую награду в женской категории получила Мария Аронова за «Лед-2»).

Лучшим короткометражным фильмом назвали произведение Надежды Михалковой «One mango, please» - историю о супружеской паре из Таиланда, приехавшей на заработки в Россию (жена, ни слова не понимающая по-русски, устраивается служанкой к состоятельной даме, сыгранной сестрой режиссера Анной Михалковой). Получая награду, Надежда сказала: «Последнее, что я могла сделать с моей фамилией - это стать режиссером. Но могу сказать всем начинающим, вроде меня: если есть, что сказать, надо говорить! А награды - это просто приятные бонусы».

Приз за лучшую женскую роль на телевидении получила Светлана Немоляева («Дипломат»). А награду за вклад в киноискусство - актриса и режиссер Светлана Дружинина, автор «Гардемаринов». Обе Светланы пустились в воспоминания о «Мосфильме» и конкретно Первом павильоне, где традиционно проходит церемония вручения «Золотых орлов». Немоляева сказала о том, что этому призу были бы особенно рады ее папа и мама, работавшие на студии, где в итоге прошло и ее детство (Владимир Немоляев был сценаристом и режиссером, Валентина Ладыгина - звукооператором). А Дружинина подробно, эмоционально, в лицах, рассказала, как в середине 50-х впервые переступила порог Первого павильона: она тогда была вынуждена покинуть хореографическое училище из-за травмы, но ее заметил в какой-то телепередаче режиссер Самсон Самсонов и позвал на роль в картине «За витриной универмага». Тогда Дружинину потрясло, что в Первом павильоне выстроили грандиозную декорацию этого самого универмага в два этажа. Светлану познакомили с партнерами и сказали, что ей надо продавать перед камерой чашки, предупредив, что стоимость каждой разбитой вычтут у нее из гонорара. Она тогда подумала, что все это неважно - скоро, как только травмированная рука заживет, она все равно вернется к занятиям балетом. И уж конечно, не могла предположить, что с кинематографом будут связаны следующие 65 с лишним лет ее жизни.

ДРУГИЕ ЛАУРЕАТЫ

Лучшая музыка к фильму - Юрий Потеенко («Доктор Лиза»)

Лучший монтаж - «Стрельцов»

Лучшая работа звукорежиссера - «Союз спасения»

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) - «Одесский пароход»

Лучший телесериал (больше 10 серий) - «Триггер»

Лучший неигровой фильм - «Пространство стиха. Борис Слуцкий»

Лучший анимационный фильм - «Хозяйка медной горы»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате - «1917»

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