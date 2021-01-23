Bloomberg советует обратить внимание на российского вице-премьера

В список, состоящий из восьми имен, вошел и российский вице-премьер Александр Новак. Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Авторитетное агентство Bloomberg составило список тех, за кем, по мнению экспертов агентства, стоит пристально наблюдать в текущем году. В него вошли представители разных стран и сфер деятельности: от американского судьи до перуанского экс-футболиста, ставшего кандидатом в президенты.

В список, состоящий из восьми имен, вошел и российский вице-премьер Александр Новак. По прогнозам Bloomberg, именно об этих людях мы еще не раз услышим до конца 2021 года.

Агентство так представляет россиянина:

В конце прошлого года 49-летний Новак был повышен с должности министра энергетики до заместителя премьер-министра страны. Он возглавлял министерство энергетики с 2012 года, представляя Россию на переговорах с Организацией стран-экспортеров нефти. В его новую компетенцию вошли российский энергетический сектор, а также другие отрасли. Новак приобрел международную известность как один из создателей ОПЕК+, которая спасла цены на нефть от глубокого падения в 2016 и 2020 годах. Он является сопредседателем нескольких межправительственных комиссий, в том числе российско-саудовской комиссии, сосредоточенной на более широком экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Также в этом списке:

Лиза Мурковски, сенатор США от штата Аляски. 63-летняя Мурковски, будучи членом Республиканской партии, получила репутацию независимого сенатора, но готового к сделке. Ее голос при принятии спорных решений в Сенате способен склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Джордж Форсайт, кандидат в президенты Перу. 38-летний Форсайт, оставивший карьеру футболиста в ведущем клубе страны «Альянса Лима», возглавляет опросы на президентских выборах. Известен своей борьбой с преступностью на посту мэра района Ла Виктория в перуанской столице и тем, что пока не замешан в коррупционных скандалах.

Кетанджи Браун Джексон, судья Окружного суда округа Колумбия. 50-летняя судья, назначенная на свою должность в 2013 году президентом Бараком Обамой, считается главным кандидатом на замещение вакансии в Верховном суде США. Если, конечно, такая появится за время президентства Джо Байдена.

Сяо Би-хим, представитель Тайваня в США. На 49-летнюю Сяо в Тайване возлагают большие надежды – по мнению экспертов именно она будет играть ключевую роль в попытке Китайской Народной Республики сохранить поддержку со стороны США и не дать Китаю вбить клин между Джо Байденом и президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Гидеон Саар, лидер израильской партии «Тиква Хадаша» («Новая надежда»). 54-летний политик, способный занять место премьера страны, продолжает оставаться новой надеждой для израильтян, недовольных действиями действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Кэтрин Тай, недавно назначенная на пост торгового представителя США. 46-летняя Тай, имеющая репутацию прогрессивного демократа, пользуется поддержкой обеих партий за умение находить компромиссы и в ближайшее время может стать ключевой фигурой в пересмотре торгового соглашения США и Китая, а также в решении различных торговых споров между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Майкл Реган, главный кандидат администрации Байдена на пост главы Агентства по охране окружающей среды (EPA). 44-летний Реган может стать первым темнокожим американцем на посту главы EPA. По мнению экспертов, он в первую очередь займется отменой распоряжений предыдущей администрации и претворением в жизнь планов Байдена по сокращению выбросов углерода. Также на Регана возлагают большие надежды в плане поднятия престижа ведомства и морального духа сотрудников, который рухнул за годы президентства Дональда Трампа.