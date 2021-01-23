В Европе меняют требования к маскам

В ФРГ и Австрии будет разрешено пользоваться только специальными масками Фото: Shutterstock

С 1 февраля все авиапассажиры, вылетающие, прибывающие или следующие транзитом через аэропорты Германии, обязаны будут носить только специальные маски с повышенной степенью защиты.

К таковым власти ФРГ отнесли маски респираторного типа FFP2 и N95. Такие в обычное время носят хирурги и медсестры во время операций. Эти маски обеспечивают более надежную защиту от коронавируса и других вирусов и инфекций.

Респираторы FFP2 уже обязали носить в баварских магазинах, а также на транспорте. Вскоре мера может быть распространена и на другие федеральные земли ФРГ.

Подобные решения власти регионов могут принимать самостоятельно. Власти Баварии объявили, что до 24 января за нарушение требования к маскам наказывать не будут, позже оно станет обязательным.

В пользу респираторов FFP2 высказались и в Австрии – об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц. С 25 января все люди в общественных местах обязаны носить именно такие средства защиты.

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