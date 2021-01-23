До конца следующей недели 20-долларовую купюру можно купить за 125 тысяч долларов

Особенность банкноты заключается в печатном браке

В 2004 году житель американского штата Огайо, снимая наличные в банкомате, получил особенную 20-долларовую купюру.

Орнамент и защитные знаки были пропечатаны на ней поверх… овальной наклейки известной во всем мире эквадорской фирмы, выращивающей и экспортирующей бананы.

Наклейка находится справа от изображения президента Эндрю Джексона.

Молодой человек долго не расставался с бракованной двадцаткой. Но через несколько лет выставил ее на аукцион за 10 тысяч долларов. В 2006 году он попытался продать ее еще раз, но уже за 25 тысяч долларов.

Теперь же цена выросла еще больше, и сейчас за эту купюру продавец намерен получить 125 тысяч долларов.

Интерес покупателей в этот раз велик, как никогда. Нумизматы со всего мира уверены, что банкнота будет продана.

- Коллекционеры сразу влюбились в этот лот, - рассказывает вице-президент по бонистике и нумизматике Heritage Auctions Дастин Джонсон. – Наклейка случайно оказалось, если можно так выразиться, идеально вписанной в дизайн банкноты: слова Del Monte Ecuador закрывают часть печатных деталей и частично накладываются на печать казначейства, а также серийный номер банкноты.

Джонсон рассказал также, что в истории не раз случалось, что на бумаге, которая в итоге становится деньгами, при загрузке в печатный станок оказывались лейкопластырь, обрывки других бумаг, части других купюр.

Торги по долларовой банкноте с наклейкой от банана запланированы на конец следующей недели.