Дальний Восток отпротестовал. Больших провокаций пока нигде устроить не удалось

В Хабаровске на акцию пришли около 250 человек Фото: EAST NEWS

Одна из особенностей России, отличающих ее от большинства других стран, что когда на одном краю государства люди еще ложатся спать, на другом уже спешат на работу. Сегодня – суббота, что означает выходной, но просыпающиеся утром москвичи, петербуржцы, смоляне, кубанцы и так далее, заглянув в интернет под утреннюю чашку кофе, узнали, что на Дальнем Востоке несогласованные акции, митинги и шествия «за Навального» и «против всего плохого» уже состоялись и даже завершились.

К счастью, без каких-либо крупных инцидентов.

Самая мощная и масштабная акция прошла в столице Приморья. Во Владивостоке на митинг пришло порядка 300 человек, еще около 500 приняли участие в шествии. Так следует из официальных цифр. По сообщениям корреспондентов «КП», порядок цифр был все же несколько иным – свыше тысячи человек. А если посчитать еще и зевак, пришедших посмотреть на акцию с окружающих высот (Владивосток расположен в очень холмистой местности - прим. авт.), то вышедших на прогулку было еще больше. Там же на данный момент произошли самые жесткие столкновения протестующих с полицией, когда некоторые особо ретивые граждане попытались буквально накинуться на стражей порядка, атакуя их камнями, бутылками с ноги, а то и попытавшись «пробить с ноги». Неудивительно, что полиция в ответ не стала тоже церемониться, а задерживала таких провокаторов достаточно жестко, хотя и не переходя границы установленных норм.

Самая мощная и масштабная акция прошла в столице Приморья. Во Владивостоке на митинг пришло порядка 300 человек, еще около 500 приняли участие в шествии. Фото: Предоставлено очевидцами

Протестующие во Владивостоке сумели даже перекрыть автомобильное движение на одной из центральных улиц города Светлановская, и ОМОНу пришлось вступить в дело, чтобы сдержать манифестантов. Количество задержанных на данный момент точно не известно, но речь, по итогу, может идти о нескольких десятках человек

В Хабаровске на акцию пришли около 250 человек – жалкое подобие маршей в защиту экс-губернатора Фургала, на которые когда-то определенными слоями общества возлагались большие надежды. В ответ на предупреждения полиции о несогласованности акции, ее участники выстроились, как сообщает местный корреспондент «КП», выстроились в круг и стали водить большой хоровод, исполняя «В лесу родилась елочка». Само действо происходило на площади перед мэрией города, где еще стоит новогодний городок. К часу дня по местному времени ни одного участника протеста на площади не осталось, все разошлись, за исключением нескольких особо активных человек, которых, как утверждают свидетели, полиция задержала. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Немногочисленная акция проходит в эти минуты в Новосибирске. Собравшихся мало, их количество не превышает пока несколько десятков человек. Ведут они себя вполне корректно, без провокаций.

Пара десятков (или чуть больше) горожан вышли на акцию протеста в Якутске, где сейчас -50 градусов по Цельсию.

Пара десятков (или чуть больше) горожан вышли на акцию протеста в Якутске, где сейчас -50 градусов по Цельсию. Фото: REUTERS

Спокойно прошла и завершилась акция в Иркутске. Немногочисленные участники, не более 200 человек) собрались, послушали музыку на импровизированном концерте и разошлись по домам.

В Бурятии к участникам протеста, которых также оказалось немного, присоединились люди с символикой КПРФ. Попытки устроить провокации были отмечены в Барнауле.

Самое главное, на данный момент, заключается в том, что принимающих участие в акциях детей не удалось втянуть в прямые провокации и акции прямого действия против полиции. Хотя во Владивостоке, по свидетельству очевидцев, именно подростков протестующие постарались поставить в первые ряды, чтобы прикрыться ими.

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