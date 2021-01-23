Тактика бесстыдства: Детей ставят живой цепью перед толпой и из-за их спин кидают в ОМОН бутылки

В столице Приморья во время несанкционированной акции протеста 23 января свидетели отметили, что детей и подростков активисты поставили буквально в первый ряд, постаравшись огородиться ими от ОМОНа и сил правопорядка. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

В столице Приморья во время несанкционированной акции протеста 23 января свидетели отметили, что детей и подростков активисты поставили буквально в первый ряд, постаравшись огородиться ими от ОМОНа и сил правопорядка. При этом их реально подзуживали на активные действия, а из-за спин детей пытались докинуть до полицейских камни, бутылки с водой и так далее.

То есть произошло то, о чем предупреждали. С одной стороны, идет попытка провокаций ради страшных картинок в СМИ и ожесточения протестов. С другой – самим организаторам и активистам очень не хочется попадать под дубинки и винтиться, поэтому они и выставляют детей впереди себя.

- Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди? – написала на своей странице в соцсети «Фейсбук» уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

В том, что это не единичные случай, а самая настоящая методичка, не остается сомнений после знакомства с высказываниями в сети штабов, координаторов и просто сторонников Навального из числа взрослых активистов. Вот, например, диалог из чата сторонников Навального в Улан-Удэ: «Так, народ, а че, дети, я смотрю, есть? – Ну вообще-то да. А че такого? – По-моему, надо их вперед… ну, потому что детей не тронут».

А вот вам похожее из «Либертарианского публичного чата»: «Там от Волкова рекомендация была. Что школоту надо двигать вперед. – Хорошо, что их у нас достаточно. – Это чтобы силовики не захватили нас? – Нас или не нас, но это нам в помощь. Просто не даст ментам забрать многих. – Все продумано, должно сработать».

Детей на проходящих несанкционированных акциях действительно много. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Волков, если кто не понял, это ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков, который сейчас наблюдает из Берлина, как российских детей подставляют под дубинки полицейских. Понятное дело, что никого из детей самих начальников несистемной оппозиции на «гуляниях» сейчас не найти. А с чужими можно так, по их мнению, как с «пушечным мясом».

Детей на проходящих несанкционированных акциях действительно много. Относительно общего числа участников. И ставка сделана на то, что кто-то из них станет потерпевшим, а, может быть, еще и жертвой. И, кстати, не только во Владивостоке. Дети стали активными участниками протеста в Бурятии, в Барнауле, в других городах.

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