Привлекавшим несовершеннолетних на акции протеста придется отвечать по статье УК

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту «вовлечения» детей и подростков. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Для участников и активистов субботних акций протеста есть две не самые хорошие новости. СК РФ возбудил сегодня уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в Новосибирской области. И нет сомнений, что аналогичные дела будут возбуждены и в других регионах. Так что отвечать придется не только тем, кто непосредственно пытался физически воздействовать на полицейских и устроить беспорядки, но и призывал к ним.

Но этим новости от Следственного Комитета не исчерпываются. Еще в пятницу СК возбудил уголовное дело по факту «вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, в целом ряде регионов действуют ограничения в условиях распространения пандемии коронавируса.

- Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января, - констатировала она результаты проведенной проверки и сообщила. - СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»).

Напомним, наказание по данным пунктам этой статьи предусматривает «штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового» Предусмотрено среди наказаний и «лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового».

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Организаторы несанкционированных митингов 23 января уже не скрывают, что ставка на подростков – это их «методичка», которая должна обезопасить от силовиков их самих (подробности).