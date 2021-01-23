«Никогда не чувствовал себя бедным родственником!»: первое интервью и фото приемного сына Ирины Алферовой

В марте этого года Ирина Алферова отметит 70-летний юбилей Фото: EAST NEWS

«Десять лет уговаривал Ирину Алферову на это интервью!» - рассказал нам Андрей Малахов. И у телеведущего все получилось – результат можно посмотреть 23 января с шести до восьми вечера в программе «Привет, Андрей!» Ирина Алферова расскажет о закулисье работы и личной жизни.

В марте этого года народная артистка отметит 70-летний юбилей. Но подарок ее поклонники получат заранее. Стоит отметить, что Ирина Алферова выглядит намного моложе цифр в паспорте – излучает энергию и доброту.

Андрей Малахов с Ириной Алферовой на съемках шоу

Главная интрига случится в конце передаче. Впервые на ТВ появится приемный сын актрисы. Этой части личной жизни Алферовой будет посвящена отдельная часть программы. Последние 27 лет Ирина Алферова счастлива в браке с актером Сергеем Мартыновым. Зрители его помнят по сказке «Царевич Проша», где начинающий актер Сергей Мартынов сыграл главную роль. А в 1991 году он впервые встретился на съемочной площадке фильма «Звезда шерифа» в паре с Ириной Алферовой. Через три года поженились, на тот момент оба были свободны от предыдущих отношений. А вскоре умерла первая супруга Мартынова, он забрал сына и дочь к себе – Ирина Алферова приняла детей как родных. Ирина Алферова говорит: «У него потрясающие дети – гениальные дети. Им нельзя не помогать».

Родная дочь Ирины Ксения Алферова обратилась на телешоу к маме со словами: «Все, что тебе пожелали: и любовь, и счастье у тебя есть! Мама с Сергеем на одной волне – что бы они не делали. То он встречает ее с работы со вкусным ужином и бокалом вина, то она готовит ужин».

Ирина Алферова помимо родной дочери Ксении воспитала двух детей мужа и приемного сына Александра

Алферова рассказала, что муж давно не снимается. А вот она востребована в профессии – много играет в театре. Мужа обожает: «Это моя защита, любовь. Это чудо в моей жизни. Он репетировал со мной дома все спектакли – Сергей мне выстраивал все по задачам. Он необыкновенный!»

Самая интересная встреча в программе случилась в финале. Приемный сын народной артистки 34-летний Александр Алферов терпеливо ждал за кулисами – слушал как обсуждали творчество мамы.

Ирина Алферова называет мужа Сергея Мартынова «главным чудом в моей жизни»

«Это моя любовь!» - говорит про сына Сашу Алферова. Сестра-погодка Ирины Алферовой Татьяна с сыном жила в Новосибирске, но случилось несчастье - женщина умерла совсем молодой. А ее 11-летнего сына перевезли в Москву – Ирина Алферова забрала мальчика в свою семью.

Саша рассказывает: «У меня с детства были мама Таня и мама Ира. Все было отлично, в такой ситуации многие могут себя чувствовать таким как бы «бедным родственником». А у меня все было наоборот. Мне было в три раза больше любви, внимания. И до сих пор!».

Ксения Алферова – крестная мама Саши – его тоже обожает: «У мамы к нему гиперопека и любовь».

Александр Алферов говорит, что мама Ира окружила его любовью и заботой

Александр Алферов взрослый мужчина, давно живет самостоятельно, работает в строительной компании, а также копирайтером. Саше приятна забота мамы Иры и он делится, что до сих пор практически ежедневно у него раздается от нее звонок с предложением: «Может быть, приеду суп тебе сварю? Не надо? Ты уверен? Абсолютно уверен? Я сам могу себя накормить, но нет, мама Ира заботится!»

Семья у Ирины Алферовой дружная – любят встречаться все вместе у ее мамы, 98-летней Ксении Архиповны.

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