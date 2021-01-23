Одно лицо: у Бориса Грачевского объявился внебрачный сын

Внебрачный сын Бориса Грачевского благодарен отцу за генетику и хорошие мозги Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Бориса Грачевского, который скончался от последствий коронавируса, остались четверо детей: две дочери и два сына, младшему из которых нет еще и года. Однако, после смерти худрука "Ералаша" выяснилось, что у него есть еще один наследник - средний сын, которого знаменитый отец никогда не афишировал.

Внебрачного ребенка режиссеру 36 лет назад родила Татьяна Красикова - сотрудница детского лагеря "Орленок", где Борис Юрьевич часто бывал по работе. Назвали мальчика Максим - также, как и единокровного брата, старшего сына Бориса Грачевского. Своего знаменитого папу Максим, который очень на него похож, видел всего дважды: в далеком детстве и на похоронах, где держался вдали от семьи.

Максим Красиков благодарен знаменитому отцу за хорошую генетику. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У них были отношения, мама захотела ребенка - именно от него, потому что любила в своей жизни одного-единственного человека, - признался тайный наследник в эфире программы "Ты не поверишь". - Папа никогда мне не помогал, мы не общались, но я не переживал по этому поводу. У меня такая замечательная мама! Она сделала все, чтобы я вообще ни о чем не переживал. А своему отцу я благодарен за генетику и хорошие мозги.

Красиков - ресторатор, при этом дела его идут далеко не гладко. Как выяснил сайт kp.ru, наследник режиссера является учредителем 17 (!) компаний, из которых на плаву остались только 7. Часть заведений общепита еще до пандемии была убыточна, а в прошлом году и вовсе бизнес ушел в пике. На внебрачного сына Грачевского даже завели уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере". В декабре его уголовный процесс шел в Таганском суде, однако, приговор не вынесен: судья распорядился вернуть материалы следствию, так как обнаружил ошибки в обвинительном заключении.

Наследник режиссера накопил долгов почти на 7 миллионов рублей.

Кроме того, средний сын накопил многомиллионные долги: по данным базы судебных приставов, Красиков задолжал около 7 миллионов рублей по кредитам и судебным взысканиям. Однако, несмотря на непростое финансовое положение, он уверяет, что на наследство претендовать не будет: мол, пусть все достанется маленькому Филиппу от последнего брака - так будет правильно.

Татьяна Красикова мечтала родить ребенка от любимого режиссера и ни на что не претендовала. Фото: стоп-кадр НТВ.

Между тем, сам Борис Грачевский тайного ребенка при жизни так и не признал.

- Максим очень талантливый, как и все дети Бориса, - рассказала актриса Лариса Преториус, близкая подруга худрука "Ералаша". - Я не раз пыталась устроить их встречу, но Боря всегда отказывался. Он его категорически не принимал. Ну если я пять раз с этим подходила! Он в конце концов сказал: "Ты что, хочешь, чтобы мы поругались?". Так ничего и не вышло...

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