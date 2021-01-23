Правила жизни Ларри Кинга: самые яркие его высказывания

В начале января Ларри Кинг попал в больницу с коронавирусом Фото: REUTERS

Многие высказывания скончавшегося сегодня на 87 году жизни американского телеведущего Ларри Кинга, а также цитаты из написанных им книг, стали афоризмами.

Говорить - это все равно что играть в гольф, водить машину или держать магазин: чем больше этим занимаешься, тем лучше это выходит и тем большее доставляет удовольствие.

Вот что в наше время важно - безопасность. Когда в последний раз мужчина говорил при вас женщине о том, что у нее красивая фигура? Или красивые ноги? Однако ее можно спросить, носит ли она в сумочке презерватив. Это вполне допустимо. То, что раньше считалось оскорбительным, теперь допустимо, а то, что считалось допустимым, - оскорбительно.

Лучше молчать и быть заподозренным в глупости, чем отрыть рот и сразу рассеять все сомнения на этот счет.

Вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», — это главные враги хорошего разговора.

Нельзя достичь успеха в беседе, если собеседнику кажется, что его рассказ вас не интересует, или вы его не уважаете.

Лучше молчать и быть заподозренным в глупости, чем открыть рот и сразу рассеять все сомнения на этот счет

Дональд Трамп — это воплощение американской истории успеха. Когда он окончил колледж, он начал добиваться всего с нуля, а именно — взял у отца 6 миллионов долларов и всего добился.

О смерти Ларри Кинга объявлено в его Твиттер-аккаунте. Ранее сообщалось, что телеведущий был госпитализирован с коронавирусом.