Преемник Меркель считает Россию противником

Армин Лашет назвал свои взгляды по поводу России прозрачными Фото: REUTERS

Сменивший канцлера ФРГ Ангелу Меркель на посту председателя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет дал интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В нем он заявил, что «его взгляды по поводу России прозрачны», и «Россия во многих отношениях является противником».

При этом Лашет считает, что Берлин нуждается в Москве. Например, в деле достижения целей, определенных Парижским соглашением по климату, а также при урегулировании конфликтов во многих регионах мира. И призвал искать пути для взаимодействия с Россией.

Касаясь антироссийский санкций, Лашет высказал свою однозначную позицию по этому вопросу: он против снятия ограничений.

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал высказывания Лашета:

- Лашет не хочет быть политическим самоубийцей: выступать сейчас в пользу России он не может. И хочет вписаться в консенсус. Ведь немецкая пресса уже начинает его атаковать за его возможные скрытые пророссийские взгляды.

Важно не то, что он сказал в интервью. Важно то, что он сказал это вопреки тому, что говорили другие немецкие министры, Партия зеленых, что говорят и пишут в последнее время СМИ ФРГ. А они пишут, что нужно искать новые пути взаимодействия с Россией, поскольку альтернативы этому нет.

Если Лашет по итогам октябрьских выборов придет к власти в Германии, то это будет политик, который будет проводить прагматичную линию в отношении Москвы