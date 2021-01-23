Провокаторы нападают, ОМОН защищается - Как изнутри выглядит несанкционированный митинг в Москве

Как изнутри выглядит несанкционированный митинг в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Вы спрашиваете, что на самом деле представляют из себя несанкционированные протестные выступления в центре Москвы 23 января? Здесь все по классике. Все, что я видел в разные годы в разных странах. То есть, есть большая толпа протестующих, но, как правило, это такая прекраснодушная молодежь с айфонами, которая снимает, делает селфи, кричит, поддерживая общий хор. А есть радикальное ядро недалеко от места, где дислоцируются силы ОМОНа, они пытаются провоцировать ОМОН, в ОМОН летят снежки и бутылки. ОМОН пытается врываться в эту толпу, чтобы выдергивать из нее самых буйных. Но не всегда это получается, потому что вот это радикальное ядро встает в сцепку, что мы видели на Украине или в Белоруссии, и не дают ОМОНу атаковать себя. Более того, контратакуют.

Противостояние ОМОНа и простетующих Фото: Иван МАКЕЕВ

Я бы не сказал, что здесь идут уличные бои, но здесь идут столкновения радикального ядра протестующих с ОМОНом. То есть, столкновения самые настоящие, эти протестующие, а скорее - провокаторы, они реально просто атакуют ОМОН толпой, когда сзади еще поддавливают вот те самые прекраснодушные молодые люди, которые просто не понимают, что происходит. Они поддаются общему настроению, общему ражу и, конечно, это может довести до большой беды.

Протестующие пытаются нападать на ОМОН с ограждениями Фото: Иван МАКЕЕВ

Но надо сказать, что ОМОН действует хоть и жестко, но в рамках приличия, то есть, это не белорусские избиения, которые были в августе в первые три дня после выборов. Да, применяются дубинки, но применение их оправдано, поскольку омоновцев действительно атакуют, они вынуждены защищаться. При этом они не используют оружие с резиновыми пулями. То есть, все исключительно в пределах самообороны с дубинками. Некоторые группы ОМОНа просто паровозиком проходят сквозь толпу и, если кто-то пытается провоцировать, его выдергивают, провожают в автозаки и увозят в отделы милиции.

В ОМОН летят снежки и мусор. Фото: Иван МАКЕЕВ

Действительно, очень много детей на площади, они не лезут в первые шеренги, где идут столкновения, тем не менее, они здесь есть. Они не очень разбираются, что вообще в принципе происходит и за что народ выступает, но я поговорил с несколькими молодыми людьми - 13-14, 17 лет - они не ориентируются в политике абсолютно, но им интересна сама движуха, им интересно противостоять системе, ОМОНу, то есть, это такой подростковый вызов непонятно чему, но детям нравится.

Задержания идут, но не жестко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Я не видел, чтобы задерживали несовершеннолетних. Задерживают, как правило, лишь буйных. При этом я видел, как задерживали женщину, она вела себя очень агрессивно, но до автозака ее не дотащили, отпустили. И она продолжила свои оскорбления в адрес силовиков...

В ОМОН бросают снежки комья льда Фото: Иван МАКЕЕВ

В толпе люди с флагами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОМОН выстраивается в цепь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задержание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шествие с музыкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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