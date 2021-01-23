Хотел заморозить тело после смерти и записывал шоу в тюрьме: неожиданные факты из биографии Ларри Кинга

Владимир Путин дал интервью Ларри Кингу в сентябре 2000 года в Нью-Йорке Фото: REUTERS

В американском Лос-Анджелесе ушел из жизни телеведущий Ларри Кинг. Ранее сообщалось, что ему у него был диагностирован коронавирус.

Кинг при жизни стал легендой мирового телевидения, за свою карьеру он провел более 50000 интервью с политиками, бизнесменами, звездами шоу-бизнеса, спортсменами, деятелями культуры.

Несколько фактов из биографии Ларри Кинга

-Настоящее имя Ларри Кинга – Лоуренс Харви Цайгер. Его родители иммигрировали в США из Украины и Литвы.

-Телевизионное шоу Ларри Кинга занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длительное шоу на ТВ с бессменным ведущим. Всего вышло 6120 выпусков.

-Самым первым гостем Кинга был тогдашний губернатор Нью-Йорка Марио Куомо. Шоу стартовало 3 июня 1985 года. 18 декабря 2010 года в эфир вышел его последний эпизод.

-Основная часть выпусков выходила в эфир из телевизионной студии CNN. Но немало эпизодов было записано и за ее пределами – в Белом доме, тюремных камерах.

-Одной из самых частых тем его разговоров были паранормальные явления.

-Случалось, что Кинга (во время его командировок, отпусков или больничных) подменяли другие ведущие. 1 апреля 1994 и 2002 годов ведущим был кукольный персонаж – лягушонок Кермит из «Маппет-шоу».

-Российский тележурналист Владислав Листьев копировал образ Кинга, состоящий из яркой рубашки, галстука и непременных подтяжек.

-В 1989 году Дональд Трамп на ток-шоу Кинга попросил ведущего отсесть подальше, так как у того, по мнению Трампа, плохо пахло изо рта. Это был ответом на вопрос Кинга Трампу: «Если вы хотите поставить людей в неудобное положение, как вы это делаете?».

-В сентябре 2000 года Кингу дал интервью президент России Владимир Путин.

-В 2006 году именно в шоу Кинга телеведущая Опра Уинфри объявила о своей поддержке кандидатуры Барака Обамы на предстоящих президентских выборах. По оценкам аналитиков, это принесло более 1 млн. голосов, без которых Обама не смог бы занять пост президента США.

-В 2020 году с разницей в несколько недель скончались 65-летний сын Кинга, Энди и 52-летняя дочь Чайя.

-В 2011 году Кинг в телеэфире заявил, что планирует заморозить свое тело после смерти.