Актерам «Современника» стало плохо за час до спектакля

В театре "Современник" из-за болезни актеров не состоятся спектакли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В театре на Чистых прудах отменили сразу два вечерних спектакля: «Фантазии Фарятьева» - на Другой сцене, и «Играем… Шиллера» - на Основной.

Причина – не нова: болезнь актеров. Буквально за час до спектакля им стало плохо. Как говорят, у актрисы Марины Хазовой резко поднялось давление. Возникла проблема со здоровьем у Александра Кахуна. Не «модный» теперь ковид, а что-то другое. Короче, случился форс-мажор. Бывает…

Однако отмены в "Современнике" начались не только из-за болезней. Приостановлены продажи билетов на спектакль «Мама».

- Не знаем, состоится ли премьера, запланированная на 5, 6 февраля», - сказали нам в кассе театра. - Вопрос подвис до понедельника.

Ровно год назад вышел спектакль «Папа» по пьесе француза Флориана Зеллера с Сергеем Гармашом в главной роли, и вместе с ним же ушел из репертуара театра. «Мама» – тот же автор, но это антрепризная история, в которой заняты только две артистки «Современника» - Татьяна Лялина и Ксения Чигина. Остальные – приглашенные «звезды»: Ксения Раппопорт – из питерского МДТ, Игорь Гордин из московского ТЮЗа, и Павел Табаков (как будто актер МХТ им.Чехова). Почему не занять своих? Говорят, что права принадлежат частному театральному агентству, а сам спектакль предполагалось активно возить на гастроли. Скорее всего, агентство не смогло договориться с руководством театра по условиям контракта. В общем, подвисла «Мама».

Объявление об отмене спектаклей. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Под вопросом выход спектакля «Первый хлеб», в котором уже начали репетировать Лия Ахеджакова и Таисия Михолап. Пьесу написал молодой автор Ринат Ташимов. Репетиции остановились: Ахеджакова переболела ковидом, до сих пор на картине. Но в театре рассказывают, дело не только в этом, сама пьеса настолько странная, а в тексте так много мата, что трудно представить, как на нее отреагирует зритель… Да и зачем «экспериментальная» (мы не сказали, слабая) пьеса с матерщиной? Этот вопрос мы попробовали задать Ахеджаковой.

- Я не буду ничего рассказывать, - вдруг завредничала Лия Меджидовна, хотя почему вдруг… - Все хорошо. Я себя прекрасно чувствую.

Полгода назад Ахеджакова очень нахваливала нового худрука «Современника» Виктора Рыжакова, «интеллигентного и талантливого режиссера, который объявил планы на целых три (!) сезона вперед». Но ведь актеры быстро меняют гнев на милость, как и наоборот.

Из хороших новостей - режиссер Владимир Панков репетирует в «Современнике» спектакль «Театр» по роману Сомерсета Моэма. Главную роль будет играть Елена Яковлева. Собираются взять в репертуар уже вышедшую полтора года назад в Челябинске антрепризу "Сны о рояле" с Чулпан Хаматовой. «Приняли» в «Современник» студенческий спектакль «Чуш» (без мягкого знака) Астафьева, сделанный по впечатлениям студентов от поездки на родину писателя…

Вроде бы все предельно ясно. «Современнику» приходится заполнять пустоты в афише, образовавшиеся хотя бы из-за того, что выпали из репертуара около десятка спектаклей Михаила Ефремова и Сергея Гармаша. И направление вектора в сторону антрепризы тоже понятно: многие репертуарные театры сегодня идут тем же путем. В хорошей антрепризе нет ничего страшного, наоборот, есть масса достойных примеров.

Но возникает другой вопрос: какие собственные новые качественные спектакли (за исключением «Собрания сочинений» Виктора Рыжакова) может предложить театр?

Еще осенью на сборе труппу Рыжаков рассказывал, «мы начнем читать роман, будем показывать отрывки их этого романа». Это будет работа для самостоятельного творчества, как и проект «Диалоги. Война и мир», который не нашел большого воодушевления в коллективе.

«У нас по-прежнему идут какие-то читки, обсуждения, задания «сделать доклад», как будто мы не профессиональные актеры, а студенты, - рассказывают в труппе. – Ощущение бесконечного и бессмысленного «броуновского движения». И ничего серьезного. Нет уверенности, что руководство знает, что нам предложить. Нам говорят, что в театре спектакль не главное! Что мы будем во что-то «корреспондироваться» и несут такую пургу, как в бреду. Такое впечатление, что нет не только четкого плана, но есть испуг, что с нами делать и чем занять. И так продолжается уже год».

На днях актерам раздали книжечки с репертуарным планом на февраль, в котором оказалось не 28 дней, а 31…

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