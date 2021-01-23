По России прокатился «Бунт сытых»: похмелье будет завтра

В Москве 23 января прошел митинг Фото: Владимир ВОРСОБИН

«Режим устоял». В Кремле даже не думали жечь документы. Стемнело, разрозненные остаточные группы протестующих еще бегают по закоулкам центра Москвы. Что-то скандируют, обидное, закусываются с ментами. Кого-то волокут с визгом в комфортабельный автобус с решетками на окнах. Кто-то оторвался, убежал и уже едет в метро, заново переживая прошедший день. И есть мнение, что вспоминать его придется много раз, в письменной форме, поставив на каждой странице протокола свою подпись.

Короткий и яростный праздник закончился, недопитые рюмки источают сивушный дух, так что режет глаза, теплые увядшие салаты уже дали сок с ядовитым токсином. Впереди – генеральная уборка на больную голову. И это очень неприятное занятие.

Многие просто пришли снять эффектное видео и фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никто из протестующих еще не понял толком, что их, «как голубков, лаской подманили, а потом со свистом по кругу погнали». «Тупой, жадный режим, держащийся лишь на голосах обманутых пенсов», в очередной раз обманул «мы здесь власть с хорошими лицами». Конечно, не все эти несистемные оппозиционеры, претендующие на управление Россией, дураки. Самые умные, организовав протест, никуда не пошли. Как сделал товарищ Гозман. Или Евгений Чичваркин, нарисовавший на тропическом песке пару теплых слов в поддержку протестующих. Гениально повела себя Любовь Соболь, затеявшая митинг на подходах к Пушкинской площади, после чего была сразу задержана и возможно, уже дома, клянет силовиков в интернете, бросая в виртуальное пространство гневные фразы.

Противостояние ОМОНа и протестующих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот всем остальным не позавидуешь. Полиция совсем не случайно вела себя предельно-корректно на первом этапе. Раздавала медицинские маски, поила возбужденную школоту чаем с пирожками. Были созданы все условия, чтобы «дурость каждого была видна».

И дурость эта была явлена в полной мере, что в комплекте с мероприятием, имеющим статус незаконного, уже не позволит соскочить, сославшись на «провокаторов в толпе».

Селфи на акции протеста. Фото: Иван МАКЕЕВ

И завтра настанет такое же завтра, серое, влажное и туманное. Отработает по соц.сетям программа распознавания лиц и поиска аналогов в соц.сетях – бывший «Финд фейс», выкупленный на корню «кем надо». Прогонят через программу лица особо-отличившихся из оперативной съемки. Сличат все телефонные звонки и вообще, наличие номеров в конкретных сотах в нужное время. Потом отработают интернет, где все на ладони и видно, кто призывал и звал, кто учил брать с собой на «прогулку» молоко от полицейского слезоточивого газа, строительные каски и петарды… Все это будет.

Протест купируют в очередной раз и обезжирят, активистов изолируют – кого в тюрьму, кого в армию, кого на условный, а кому придется на штрафы работать долго и много. Возможно, на несколько лет все опять утихнет, как было после Болотной.

На ОМОН нападают с ограждениями Фото: Иван МАКЕЕВ

В ОМОН летят снежки Фото: Иван МАКЕЕВ

Но, вслед за похмельем, всегда возникает осадочек – у тех, кто чечетку бил на салатах, и кто не давал танцевать, как хотелось. Не раз и не два, все, кто так или иначе были вовлечены в сегодняшние события, пусть даже через интернет-трансляции, возникнет вопрос – Почему? Почему случился этот всплеск, от чего в десятке городов возникли эти «точки бифуркации», на площадях и в головах? Все очень просто – это был сытый бунт сытых людей, не сильно боящихся за свое будущее. Проклятие любого более-менее обеспеченного и дееспособного государства или Империи. Во все времена. И может быть, кто-то поймет, что наш «режим», он очень добрый и человечный. И не нужно его доводить до крайности. Потому что единственный способ прекратить сытые бунты, известный со времен Рима, Византии и Персии – хорошая такая, тотальная война. На которой молодежь либо излечивают от морщин навсегда, либо она автоматически получает другие ценности и жизненные ориентиры. Когда становишься счастлив лишь потому, что вырвался из этого ада живым и с четным числом конечностей, с неба ничего не падает. Не нужно бежать, визжа от ужаса на пулеметы, а можно есть горячее, жидкое и ненормированное хоть десять раз в день. И можно жениться и завести сына и играть с ним машинки или ходить на рыбалку. Вот это и есть счастье. Судя по невеликой численности протестующих, большинство сограждан это понимает, а значит, власти обойдется хирургическим лечением празднующих и похмеляющихся. Иногда – с наркозом, она же добрая. Лишь бы не во вред была эта доброта.

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