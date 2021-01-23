Американские курильщики получили неожиданную привилегию

В Америке первыми будут вакцинировать от коронавируса курильщиков. Фото: REUTERS

В американском штате Пенсильвания решено включить в группу особого риска курильщиков. Теперь их в числе первых будут вакцинировать от COVID-19.

- Пенсильвания решила следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний и включить курение в список заболеваний, подвергающих здоровье людей большему риску, - объяснили в местном Департаменте здравоохранения.

Вслед за Пенсильванией подобное решение приняли в Нью-Джерси, Миссисипи и Джорджии. Там курильщики также будут иметь такой же приоритет при вакцинировании, как врачи, педагоги и сотрудники экстренных служб.

Не все американцы разделяют мнение чиновников. Многие считают, что курение – это выбор конкретного человека, поэтому курильщиков не нужно относить к особой категории, ведь люди осознанно выбрали путь причинения вреда своему организму. Тем более, что и в Америке есть огромное количество людей, которые нуждаются в вакцине не меньше, чем поклонники табака.

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