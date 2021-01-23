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Геннадий Онищенко о 19 зараженных коронавирусом протестующих: Чья-то и, может быть, не одна жизнь, - оборвется

Известный врач и политик - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич!

Вы, как в воду глядели - предупреждая в предыдущих интервью «Комсомольской Правде» о том, что «скученность» на акциях протеста может привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.

- Да, предупреждал. А что, уже есть данные о кантоминации! (Заражениии после протестов. - А.Г.)

- У нас - пока нет. Но, по данным приложения «Социальный мониторинг» (оно служит для контроля за соблюдением режима изоляции больными коронавирусом) в центр Москвы, когда там ещё продолжалась протестная акция, - пришли 19 человек, зараженных COVID-19.

- Как же так можно!

- То есть, это - те, кто был на учете, на карантине, на обязательной самоизоляции. И, тем не менее, наплевали на все и пошли. Как в таких случаях быть?

- (с горечью) Все другие просто скажут большое человеческое спасибо… Сколько же еще заразится от них…

- Вот - теоретически - сколько человек они могли заразить? И сколько после этого - дальше, по цепочке - вирус может передаться людям старшего поколения? И -ведь они могут умереть?

- Давай не будем, я уже и так всех настращал… Среди них там же и пожилые? (Речь об участниках протестов. - А.Г.)

- Нет, я имею в виду, что молодые люди, заражённые COVID-19, придут домой - и заразят близких.

- Нет, расчеты делать не будем… - это противоречит моим убеждениям. Но то, что среди протестующих были люди, заболеваемость которых была диагностирована, и они об этом знали.

- Конечно, они на карантине были. Но - все равно пришли.

- Ну, очень плохо.

- Сколько они могли заразить? Десятки, сотни?

- Ну, толпа есть толпа. Где они там были? С краю, в середине…

- Ну, кто же знает?

- Вот я еще раз говорю - давай не будем.

Хотя... Конечно, чья-то и, может быть, не одна жизнь, - оборвется.

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