«Никаких соглашений с предателями»: издатели призывают бойкотировать выпуск мемуаров Трампа

Представители издательского мира США призвали своих коллег не подписывать контрактов с Дональдом Трампом и не выпускать его книг. Фото: REUTERS

Представители издательского мира США призвали своих коллег не подписывать контрактов с Дональдом Трампом и не выпускать его книг. Призыв касается также сотрудников администрации 45-го президента США.

В открытом письме, собравшем подписи более 250 книгоиздателей, Трампа и его сторонников обвиняют в попытке госпереворота.

– Никто из тех, кто подстрекал, склонял, побуждал или иным образом поддерживал попытку переворота 6 января 2021 года, не должен получать вознаграждение за свою философию и распространять ее через наши любимые издательства. – написано в нем.

Если подобного рода бойкот будет поддержан, это нанесет серьезный удар по республиканцам, отошедшим от власти во главе с Трампом: гонорары, которые получают политики за свои мемуары, нередко исчисляются миллионами долларов.

Например, для предшественника Трампа Барака Обамы и его жены Мишель писательское ремесло стало одним из главных источников дохода.

Понятно, что далеко не все детали сделок с издателями становятся достоянием общественности, но кое-какие цифры журналисты смогли собрать.

Так, по утверждению Forbes, с 2005 по 2016 год за изданные книги Обамы получили более $20 миллионов, а в 2017 году в Financial Times заявили, что сумма контрактов с издательством Penguin Random House (кстати, одним из первых, кто подписал призыв к бойкоту писательской деятельности Трампа) составила около $60 миллионов.

Впрочем сам Дональд Трамп пока не выразил желания заняться написанием мемуаров. Известно, что сейчас он отдыхает от работы в своем клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич и, по его словам, еще не решил, чем будет заниматься в ближайшем будущем.

На счету Трампа уже есть около десятка книг, но большинство из них касаются не политики, а бизнеса. Среди них: «Искусство заключать сделки», «Как стать богатым», «Думай как миллиардер. Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще» и другие.

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