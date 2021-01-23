"А чего они снежками бросаются?": Как беспощадный русский протест обошелся без белорусской жестокости

Со стороны демонстрантов в силовиков летели снежки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Я бы сравнил шум вокруг Навального с аллергией, но современнее – с цикотиновым штормом. Когда при Ковиде организм поднимается на войну с неуловимым вирусом, и рискует в раже борьбы уничтожить сам себя.

Перед субботними неразрешенными митингами все как-то странно дрожало от истерики. Тысячи комментаторов были вне себя от мысли, что на митинги явятся дети. Словно ОМОН - безжалостный бог Сатурн, просто обязан по должностной инструкции пожрать детей, но за то следует винить не его, а нерадивых родителей.

Детей на митинге было очень мало. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что не лишено, разумеется, здравого смысла (у самого – четверо). Но гипертрофированный ужас с массовым субботним призывом школьников в классы, а студентов в вузы – если спокойно разобраться, имел скорее обратный эффект. Даже те, кого не зацепили протестные призывы в Тик-Ток, тот кто и знать не знал, кто такой Навальный, к теми пришли все – учитель, прокурор, губернатор, омбудсмен и перепуганные родители. С одним только – Бога ради, умоляем - не ходи к Навальному!

Навсегда кодируя его сознание вопросом: "Интересно, а кто это?"

Но самое поразительное, что детей на митинге (это те, кому не исполнилось 18 лет), оказалось как и в прошлые годы – ровно столько, чтоб их заметить, но при этом удивиться – ух, ты ребенок!

На Навального ходит в большинстве своем 20-25-летние студенты Фото: Иван МАКЕЕВ

На Навального ходит в большинстве своем 20-25-летние студенты (самый политически радикальный возраст, когда хочется спасти мир), ну и 30-летняя «престарелая» молодежь.

Возвращение Навального вообще превратило русскую несистемную оппозицию в театр одного актера – где вокруг вдруг завертелось вокруг «никому неизвестного блогера», наэлектризовывая, доводя до цикотинового шторма страну. Что политтехнологически странно – не зря Марк Твен говорил: «Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, реклама». А тут такая щедрость!

Понятно, что сам митинг в таких условиях просто не мог пройти спокойно. Ну, как в старые добрые времена. Собрались? Ок. Вот вам магнитные рамки. Вот сотня полицейских. Вот автозаки. Митингуйте на здоровье. Полезете в драку – автозак. А за нарушение правил главарям штраф выпишем... Так без всякого насилия был задушен хабаровский протест. Ходите? Так ходите ради бога – выпускайте пар!

Протестанты кидались в ОМОН снежками Фото: Иван МАКЕЕВ

Но, к счастью, и без белорусской жестокости митинг обошелся.

По моим личным наблюдениям на этом митинге, власти и Навальный в субботу сыграли вничью.

С одной стороны силовики очень тонко обошли оппозицию – они аккуратно паковали самых заметных демонстрантов, технично, без особой грубости, не трогали (наконец-то!) журналистов, не бросали в толпу любимые белорусским ОМОНом свето-шумовые гранаты. Было видно – не хватало у ОМОНа на протестующих злобы, так, лишь небольшая обида.

- А чего они снежками бросаются?! – пожаловался костерящим полицию старушкам в парке необъятный командир.

Демонстранты как могли провоцировали силовиков Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот протестующие подставились. За избиение ногами омоновца (а всего, как говорят, пострадало 39 стражей порядка) и погром полицейского автомобиля (повыбивали стекла и глаз водителю) им теперь светят тюремные сроки. Но самое главное – теперь власти покажут «звериное лицо протеста» по всем госканалам, и война с Навальным перейдет на следующий психологический уровень.

Но и Навальный собрал все-таки утешительное количество демонстрантов. Пусть понемногу – где-то 100, где-то 500, где-то тысяча его сторонников вышли по всей России, во многих городах. В сумме – достаточно для возможности подогревать ситуацию еще некоторое время.

Самых ретивых протестующих задерживали аккуратно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жаль только, что разрядить ситуацию почти невозможно, и стороны ведут войну до полного уничтожения противника.

На войне как войне.

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