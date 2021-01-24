Огромная терраса и лестница на пляж: Виктория Боня показала свою шикарную квартиру в Монако

Виктория Боня показала свою квартиру в Монако. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Год назад Виктория Боня окончательно обосновалась в Монако. Расставшись с гражданским мужем Алексом Смерфитом, модель переехала в Великобританию и попробовала жить в Лондоне. Однако лондонские туманы и вечные дожди пришлись не по вкусу ее дочери Анджелине, и Вика вновь вернулась в Монте-Карло. Телеведущая обзавелась апартаментами с видом на Средиземное море, расположенными прямо на берегу. В Инстаграме Боня решила провести для подписчиков экскурсию по своей шикарной квартире.

Главная изюминка жилища модели – огромная терраса, опоясывающая квартиру со всех сторон. Ее размеры впечатляют: 120 квадратных метров, что, по словам Бони, даже больше, чем нужно. Благодаря удачному расположению терраса выходит одновременно и на море, и на горы.

- Летом здесь можно загорать — есть лежаки. Также у меня есть пляж, спускаешься как в замке вниз, минута и ты на пляже уже, - рассказала Боня подписчикам.

Внутренний интерьер квартиры выполнен в светлых тонах. В отделке преобладают белый, бежевый и серый цвета. Виктория показала кухню с полным набором бытовой техники и гардеробную, а также отдельный шкаф с обувью.

- Это полочка с туфлями, которые я надеваю только на съемки, - сообщила 41-летняя модель.

Спальня отделана в тех же приглушенных тонах. Двуспальная кровать, шкафы, туалетный столик хорошо знакомы подписчикам Бони: она часто делает селфи в этой комнате.

Показала Виктория и холл с входной дверью, оборудованной сразу несколькими замками. Судя по всему, они не слишком спасают хозяйку квартиры от непрошенных гостей. Минувшим летом Боня пожаловалась, что ее квартиру ограбили дважды за месяц.

- Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым, и было очень легко войти, – рассказала тогда Боня.

Виктория сообщила, что ее соседи видели воров и даже успели их сфотографировать. Грабители украли у Бони несколько дорогих сумок, одежду и другие вещи.

- Ущерб был нанесен приблизительно на 250 тысяч евро – полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей, - посетовала Боня.

Несмотря на все неурядицы Виктория говорит, что она влюблена в Монако. Особенно ее покорил местный климат.

- Мы с Анджелиной решили, что возвращаемся из Лондона жить в Монако. Не смогли адаптироваться к Лондону, Анджелине не нравится, погода — серая и холодная, солнце нам больше по душе. Думаю, что Монако — наше место, но не попробуешь — не поймешь, — говорила ранее Боня.

В Монако Виктория перебралась из-за бывшего мужа. Телеведущая и наследник ирландского миллиардера Алекс Смерфит прожили в гражданском браке семь лет, у них родилась дочь Анджелина. Виктория уверяет что сошлась с Алексом исключительно по любви – ведь если бы ею двигали корыстные интересы, она до сих пор судилась бы с ним за недвижимость и алименты. Более того, когда Боня закрутила роман со Смерфитом, у него практически не было денег. Хотя отец Алекса владеет крупнейшей в мире компанией по производству картонных упаковок, молодому наследнику пришлось пробиваться самому. Когда стало известно о беременности Виктории, Алекс увез избранницу в Монако, где живет его семья. Но даже после этого Вике приходилось самой оплачивать многие расходы.

- Я летала туда-сюда, моталась, как на автобусе. Я была, скажем так, на пике своей карьеры: сериал, съемки, передача. И раз — я встречаю его. Понимаю, что готова поехать, все это оставить, переехать туда. Но это был европейский формат отношений, не типа «ты переезжай, я тебе все куплю, все сделаю», я также продолжала работать, летала еще пару лет, - говорит Виктория.

Весной прошлого года, когда началась пандемия коронавируса, модель вместе с дочкой Анджелиной вернулась в Монако и на два месяца поселилась в доме Смерфита. Экс-супруги вместе провели период самоизоляции. Модель решила вернуться на Лазурный берег еще и потому, что последние два года Алекс боролся с болезнью Лайма. Ей хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. Вика уверяет, что ни о каком воссоединении с Алексом речи не идет, хотя говорит, что всегда будет любить бывшего мужа.