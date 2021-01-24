Отпуск без мужа: Папарацци сняли Лопыреву на пляже в Майами с другим мужчиной

Папарацци сфотографировали Викторию Лопыреву в Майами. Фото: EAST NEWS

Супруг Виктории Лопыревой Игорь Булатов с недавнего времени живет на две страны. Пока его жена с полуторагодовалым сыном Лео обитают в Дубаи, Игорь работает в России. Осенью прошлого года бизнесмена избрали премьер-министром Республики Коми. Многие тогда предрекали, что Виктория вслед за Игорем переедет в Сыктывкар. Однако модель предпочла остаться в Арабских Эмиратах, где она живет уже почти два года. Супруги ненадолго воссоединились на Новый год, а затем Булатов по долгу службы вновь улетел из Дубаи в Сыктывкар. Виктория же после новогодних праздников решила отдохнуть в Майами – одна, без мужа и сына.

Модель загорала в светло-розовом купальнике. Фото: EAST NEWS

Лопырева прилетела в США и поселилась в одном из самых роскошных отелей Майами W South Beach. На пляже этого отеля Викторию и подловили американские папарацци. Фотографы тайком сняли, как 37-летняя модель загорает на пляже.

Виктория в модном светло-розовом купальнике нежилась на солнце, подставив его лучам свою идеальную фигуру. Даже на пляже Лопырева выглядела как на страницах глянцевого журнала. Собираясь позагорать, она надела массивные украшения – золотое колье и серьги-кольца.

Даже на пляже "Мисс Россия" выглядела словно на страницах глянцевого журнала. Фото: EAST NEWS

Судя по всему, Виктория пришла на пляж не одна. Папарацци сфотографировали ее в компании смуглого темноволосого незнакомца. Лопырева мило беседовала с мужчиной, то и дело смеясь над его шутками. Виктория явно хорошо проводила время вместе с приятелем, имя которого осталось неизвестным.

Компанию Виктории на пляже составил темноволосый мужчина. Фото: EAST NEWS

Хотя в Инстаграме Лопырева ежедневно публиковала снимки, сделанные в отпуске, фотографией своего спутника она не поделилась. Вместо этого Вика сфотографировалась вместе с подругами, дав понять, что отдыхает сугубо в женском обществе. Модель призналась, что в Майами чувствует себя абсолютно счастливой.

- Есть такая фраза: «Никогда не возвращайтесь туда, где был когда-то счастлив!» Каждый раз я лечу в Майами с ощущением, что в этот раз будет хуже, чем тогда... У каждого из нас есть места, где мы чувствуем себя абсолютно счастливыми! – рассказала Виктория. - У меня много связано с Майами, и все эти моменты мощно запечатлелись в моем сознании. Я дважды жила в этом городе и оба раза была абсолютно счастлива! Ничего особенного, но утром открываю глаза и... кайф! Как думаете, может место так действовать или счастье - это внутри?

Вернувшись из Майами в Дубаи, Виктория поделилась в Инстаграме фотографиями с сыном. Модель призналась, что отпуск без малыша дался ей тяжело, и она очень соскучилась по Лео.

- Мой маленький принц. Я так счастлива, что мы снова вместе, - написала Лопырева.

Напомним, Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились в декабре 2019 года в Грибоедовском загсе Москвы. За несколько месяцев до свадьбы, в феврале 2019 года Виктория родила от Булатова сына, которого назвали Марком-Лионелем. Малыш получил имя в честь форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

О романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова заговорили в начале января 2019 года. Папарацци сфотографировали находящуюся на последних сроках беременности модель и бизнесмена на пляже в Майами. В то время Игорь еще был женат на своей первой жене Тате Карапетян – дочери одного из богатейших людей России Самвела Карапетяна, владельца строительно-промышленной компании «Ташир». После ухода из компании тестя Игорь работал вице-президентом в строительно-инвестиционном холдинге «ГРМ Групп». В ноябре 2020 года Булатова избрали на должность председателя Правительства Республики Коми.